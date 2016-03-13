اتهامات سایبری سناتور دموکرات کنگره علیه ایران/درخواست تحریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریپابلیک،یک سناتور دموکرات کنگره آمریکا از مقامات کاخ سفید خواسته است تحریم های سختی علیه دولت ایران اعمال کنند.

چارلز شومر سناتور دموکرات از ایالت نیویورک در کنگره آمریکا می گوید به احتمال زیاد ایران در ماجرای حمله سایبری به یک سد در حومه شهر نیویورک نقش داشته است.

این سناتور دموکرات ادعا کرد در جریان حمله سایبری سال 2013 به سد «بومن» در حومه شهر نیویورک بخش عظیمی از تاسیسات این سد دچار خسارت شد.

وی این حمله سایبری را هشداری به آمریکا دانست که باید تحریم های سخت تر علیه ایران را در پی داشته باشد.

کارشناسان آمریکایی هم اکنون سرگرم تحقیق در باره حمله سایبری سه سال پیش به یک سد آبگیر در مجاورت یکی از محله های مسکونی هستند که انتظار می رود به صدور کیفرخواست منجر شود.

انتظار می رود کیفرخواست دادستانی نیویورک ظرف یک ماه آینده صادر شود هرچند که هنوز معلوم نیست علیه دولت ایران خواهد بود یا افرادی که مظنون به انجام حمله شناخته شده اند.

سناتور شومر می گوید اقدام هکرها را باید هشداری تلقی کنیم که از آماده شدن آنها برای وارد ساختن آسیب های جدی به تاسیسات زیربنائی و به خطرانداختن جان و مال مردم ما حکایت دارد.