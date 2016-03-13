ممنوعیت واردات گندم در سال ۹۵ منتفی شد

حسن عباسی معروفان در گفتگو با مهر با بیان اینکه ما از همان اول هم برای ممنوعیت واردات برای گندم نداشتیم، اظهارداشت: عبور و ورود موقت گندم برای صادرات، همواره برقرار بوده است.

وی اضافه کرد: اگر کسی قصد دارد گندم وارد کند و سپس آن را به آرد، ماکارونی و یا سایر فراورده هایی که از آرد تشکیل می شود، تبدیل و صادر کند، می تواند این کار را انجام دهد، ضمن اینکه چنین اقدامی هیچوقت ممنوع نبوده و در حال حاضر هم ممنوع نیست.

عباسی معروفان با بیان اینکه در بحث واردات گندم به کشور فقط محدودیت اعمال می‌شود، گفت: در حال حاضر ما به طور متوسط حدود ۲ میلیون تن گندم مازاد بر مصرف در کشور داریم، بنابراین عقلایی است که واردات این کالا کنترل و تنها اگر زمانی نیاز بود، انجام شود.

عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه مکاتبات انجام شده با دستگاه های مربوطه در همین حیطه بوده است، افزود: به گمرک اعلام شده عبور و ورود موقت گندم هیچ مشکلی ندارد و گمرکات با اخذ تضامین این اجازه را می‌دهند، ضمن اینکه برای واردات گندم تعرفه ۱۰ درصدی اعلام شده است.

عباسی معروفان تاکید کرد: ما هیچ وقت در کشور ممنوعیت واردات گندم نداشتیم و همین الان هم بیش از ۲ میلیون تن ثبت سفارش برای این کار داریم.

وی اضافه کرد: برای سال ۹۵ در حد محدود برای کیفی سازی برخی گندم‌ها و به شکل مدیریت شده ممکن است در برخی زمان‌ها اجازه چنین کاری داده شود.

عباسی اضافه کرد: درباره واردات هم محدودیت وجود دارد، مثلا ممکن است اواسط سال تصمیم گرفته شود که نیاز است و باید وارد شود، بنابراین محدودیت در زمان تولید و خرید اعمال و وقتی نیاز است این محدویت‌ها برداشته می‌شود.

این مقام مسئول، سخنان وزیر جهاد و معاون وی مبنی بر اینکه برای سال آتی نیازی به واردات گندم نیست را مورد اشاره قرار داد و گفت: این موضوع که نیاز به واردات نداریم را بنده هم تایید می‌کنم که نه تنها نیاز به واردات نداریم بلکه مازاد بر هم مصرف داریم و برای سال بعد این مازاد مقداری بیشتر خواهد شد.

عباسی معروفان با بیان اینکه کارخانجات آردسازی کشور در حال حاضر با ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت کار می کنند، اضافه کرد: اگر کارخانه ای بخواهد با ۱۰۰ درصد ظرفیت کار کند، می تواند گندم وارد و محصول خود را صادر کند، بنابراین ما نیازی به وارد کردن گندم نداریم اما واردات محدود است و ممنوع نیست.

عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران در پاسخ به این پرسش که اعلام کردید تعرفه برای واردات گندم ۱۰ درصد است اما وزارت صنعت خواستار وضع تعرفه ۴۰ درصدی شده است؟ گفت: ما چین چیزی را نشنیدیم؛ شاید این پیشنهاد برخی اصناف و انجمن‌ها باشد، ضمن اینکه پیشنهادها معمولا وجود دارند اما نمی توان جای آنها را با چیزی که مصوب شده، عوض کرد. ‌

عباسی معروفان درباره میزان واردات گندم در سال جاری هم گفت: امسال شرکت بازرگانی دولتی ایران هیچ گندمی وارد نکرده اما بخش خصوصی تا حدود ۲ میلیون تن ثبت سفارش داد و باید از گمرک استعلام کرد چه میزان از این ثبت سفارش شده ها وارد کشور شده است.

پیش از این، وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به وزیر صنعت، دستور ممنوعیت واردات گندم در سال ۹۵ را صادر کرده است.

در نامه محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی به محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده بود: «پیرو مذاکره و با تشکر از همکاری‌های فی‌مابین با توجه به وضعیت تولید گندم در داخل و واردات انجام شده تاکنون خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید:



۱ ــ در سال ۱۳۹۵ نیازی به واردات گندم نمی‌باشد و از انجام ثبت سفارش جدید از این تاریخ برای گندم خودداری گردد.



۲ ــ واحد‌هایی که نیاز به واردات گندم دوروم دارند می‌توانند به‌ترتیبی که شورای اقتصاد مقرر می‌دارد، از شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری نمایند و چنانچه علاقه‌مند به واردات باشند با ارز آزاد وارد نمایند.

۳ ــ کارخانجات آرد به‌شرط صادرات می‌توانند:

الف ــ معادل آن گندم وارد نمایند (در قالب ورود موقت)

ب ــ دولت مابه‌التفاوت خرید گندم داخل و خارج آن را با تصویب شورای اقتصاد تقبل نماید.



ضمناً پیرو نامه شماره ۰۲۰/۲۵۱۱۹ مورخ ۲۶ آبان ماه امسال لطفاً ترتیبی اتخاذ فرمایید که کلیه ثبت سفارش کالاهای اساسی (گندم، برنج، شکر خام و روغن خام) با مدت سه ماه انجام شود و حداکثر برای مدت یک ماه قابل تمدید باشد.»

در پی این نامه نگاری، تقی محمدیان مدیرکل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در نامه ای به مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران، خواستار اقدامات لازم برای رعایت کامل مفاد نامه وزیر جهادکشاورزی به وزیر صنعت با رعایت سایر مقررات شده بود.

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