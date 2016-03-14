قم آماده استقبال از مسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد تسهیلات زائران و خدمات سفر استان قم ظهر دوشنبه در استانداری قم برگزار شد و در آن کمیته‌های یازده گانه این ستاد به بیان برنامه‌های خود برای خدمت رسانی به مسافران نوروزی پرداختند.

در این جلسه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم عنوان کرد: نقشه‌های راهنمایی برای زائران تأثیر بسیار زیادی دارد و تا کنون ۴۰ هزار نقشه راهنمایی توسط تأسیسات گردشگری آماده شده و در کل از سوی میراث فرهنگی ۱۸۰ هزار نقشه راهنمایی در سطح استان توزیع خواهد شد.

عیسی رضایی ابراز کرد: متولی اسکان مسافران فقط آموزش و پرورش نیست زیرا میراث فرهنگی نیز متولی است و خواهش می‌کنیم سرمایه داران را نیز در این باره لحاظ کنیم.

اسکان مدارس برای وضعیت اضطرار است

وی ادامه داد: هتلداران به دلیل عدم استقبال مسافران بیان کرده‌اند که اگر وضعیت هتل‌ها به این ترتیب باشد مجبور خواهند شد هتل‌ها را تعطیل کنند.

رضایی افزود: اسکان مدارس برای وضعیت اضطرار است و مهانپذیر‌ها و هتل‌ها در اولویت هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم عنوان کرد: آموزش و پرورش افراد را برای اسکان خود به هتل‌ها راهنمایی کنند.

هزار تن میوه برای عید نورز آماده عرضه است

مسئول کمیته تامین ارزاق عمومی و تنظیم بازار ستاد تسهیلات نوروزی قم نیز در این جلسه اظهار کرد: گوشت و مرغ و میوه مردم در نورز آماده شده و در این باره مشکلی وجود ندارد.

مجید آوری فرد ادامه داد: ۳۴۰ تن مرغ منجمد مازاد، ۷۰۰ تن پرتقال و ۳۰۰ تن سیب در استان قم با قیمت پایین‌تر از حد پیش بینی شده برای عرضه به مردم آماده شده است.

وی افزود: کشتارگاه‌ها در عید نوروز یک روز در میان فعالیت خواهند کرد تا مرغ تازه نیز در اختیار مردم قرار گیرد.

مسئول کمیته تامین ارزاق عمومی و تنظیم بازار ستاد تسهیلات نوروزی قم عنوان کرد: ۳۲ غرفه برای تنظیم بازار عرضه ارزاق به مردم در سطح شهر آماده شده و از روز پنج شنبه نیز توزیع در غرفه آغاز می‌شود.

آوری فرد بیان داشت: بازرسی و نظارت از واحد‌ها از اسفندماه آغاز شده و شعبه ویژه تعزیرات برای بازرسی آماده شده است.

امکانات اسکان در مسجد جمکران

نماینده مسجد مقدس جمکران نیز در این جلسه اظهار داشت: سرویس‌های بهداشتی و اسکان برای مسافران آماده شده و طی جلساتی که برگزار کردیم کمپین چهار هزار نفری برای اسکان ایجاد شد.

احمد حاجی‌زاده عنوان کرد: ظرفیت هزار نفری برای اسکان مسافران در مجتمع تجاری مسجد مقدس جمکران آماده شده است.

وی افزود: ما باید مشکل سد معبر را برطرف کنیم و بتوانیم مکانی برای دست فروشان درنظر گرفته و کارشان را ساماندهی کنیم.

نماینده آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) نیز بیان کرد: ما می‌توانیم از مجموعه مصلی قدس به عنوان محل اقامت موقتی استفاده کنیم.

وی افزود: ورودی‌های حرم مطهر برای حضور خواهران و برادران در سال نو ساماندهی شده و محل استقرار‌ها نیز معین شده است.

همه دستگاه‌ها نقشه قم را در ورودی اداره خود نصب کنند

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم بیان کرد: لازم است همه دستگاه‌ها نقشه استان قم را در ورودی اداره و سازمان خود نصب کنند تا به این وسیله راهنمایی به زائران شود.

اسماعیل رستمی درخصوص پیشنهاد مدیرکل آموزش و پرورش استان قم برای در اختیار گذاشتن ادارات خیابان ساحلی برای زائران در جهت استفاده از سرویس‌های بهداشتی، افزود: مسئولان ادارات برای خدمت‌رسانی به مردم انجام وظیفه می‌کنند و باز بودن ادارت برای استفاده زائران از سرویس‌های بهداشتی عملی است که در زمان پیک مورد نیاز است.

آمادگی ۱۳ نقطه از شهر قم برای راهنمایی زائران

نماینده شهرداری قم نیز در این جلسه اظهار داشت: ۱۳ نقطه از شهر قم برای راهنمایی زائران آماده شده و برنامه وای فای نیز داریم تا با استفاده از آن نقشه‌های آنلاین در اختیار زائران قرار گیرد.

میرهادی تصریح کرد: سیستم اطفاء حریق در پارکینگ طبقاتی آستان مقدس قم نصب شده و ۶۰ نفر از نیروی‌های آتش نشانی در آن مکان نیز آموزش‌های لازم در این باره را از سیو‌اتش نشانی گذرانده‌اند.

وی ادامه داد: کپسول آتش نشانی نیز به پارکینگ اضافه کرده‌ایم و امیدواریم اتفاق ناگواری همچون سال گذشته رخ ندهد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری قم نیز گفت: ماشین‌های آتش نشانی و اورژانس نمی‌توانند به پارکینگ طبقاتی وارد شوند و این یکی از مشکلات پارکینگ در جابه جایی است زیرا اگر مصدومی باشد باید از پله‌ها برای درمان منتقل شود.

محسن اروجی بیان کرد: وجود کتاب فروشی در پارکینگ کار درستی نیست زیرا پارکینگ مکان مناسبی برای آن نیست.

وی ادامه داد: محوطه پارکینگ شلوغ است و افراد برای پارکینگ خودرو با خانواده‌های خود می‌آیند و در جابه جایی آن‌ها دیده شده که آسانسور‌ها بسیار پرتردد می‌شود.

اروجی اظهار کرد: طبق قانون ماشین‌های آتش نشانی به خارج از شهر نمی‌توانند وارد شوند اما در نوروز به دلیل ترددهای فراوان گاهی حضور آتش نشانی در جاده‌ها نیز نیاز است.

خلأ قانون برای عدم حضور ماشین آتش نشانی در جاده رفع شود

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قم در این باره ادامه داد: لازم است مجلس مصوبه‌ای داشته باشد تا طی آن ماشین‌های آتش نشانی به خارج از شهر نیز بتوانند وارد شوند و این خلأ قانونی رفع شوند.

وی افزود: در جاده گرمسار مشکل سوخت و پمپ بنزین وجود دارد و در این باره پمپ بنزین سیار مستقر می‌شود.

نماینده کمیته امنیتی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه از ورود فوت شدگان به حرم مطهر جلوگیری می‌شود، افزود: از ۲۵ اسفندماه از ورود فوت شدگان به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) جلوگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه لازم است همکاران آموزش و پرورش در مدارس مباحث امنیتی را به زائران عنوان کنند تا از سرقت جلوگیری شود، ادامه داد: همچنین باید حجاب از نگاه امنیتی مدنظر قرار گیرد تا بتوان این خلا فرهنگی را رفع کرد.