آماده سازی ۴ هزار کلاس برای اسکان مسافران نوروزی در قم

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا دژاکام در جلسه ستاد تسهیلات زائران و خدمات سفر استان قم که ظهر دوشنبه در استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: ‌جلسات بسیاری با مدیران نواحی و مناطق آموزش و پرورش داشته‌ایم و طی آن توانستیم چهار هزار کلاس درس را برای اسکان مسافران نوروزی آماده کنیم.

وی عنوان کرد: ۲ هزار کلاس با امکانات کامل آماده است اما بقیه کلاس‌ها محدودیت پتو، بالشت و فرش دارند. ما می‌توانیم امکانات سرویس‌های بهداشتی همچون صابون و مایع را فراهم کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم در خصوص لزوم رعایت امنیت در مدارس اسکان ابراز کرد: مسافرانی که از پیک‌نیک و قلیان در مدارس اسفاده می‌کنند گاهی موجب بروز اتفاقاتی شده‌اند و لازم است برای این امر نیز فکری شود.

وی اظهار کرد: سال گذشته از حیاط مدارس اسکان برای پارکینگ خودرو‌ها نیز استفاده شد و به این وسیله از پارک هفت هزار خودرو در سطح شهر جلوگیری شد اما این امر آسفالت مدارس را دچار آسیب کرد.

استقرار ستادهای اسکان مدارس در چهار نقطه شهر

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم با بیان اینکه ۲۰ دستگاه نقلیه را در ستاد اسکان‌ها مستقر کردیم، ابراز داشت: ستاد‌ها در چهار نقطه قرار دارد که سالن امجدی در ناحیه چهار، خانه معلم و یا باشگاه فرهنگیان در ناحیه یک، ناحیه سه در فلکه آزادگان و مدرسه مهدیه در چهارراه غفاری برای ناحیه ۲ مستقر هستند و ۲ ستاد نیز در ورودی‌های شهر قرار دارد.

دژاکام تصریح کرد: در زمان پیک مسافران با محدودیت سرویس‌های بهداشتی مواجه هستیم که شایسته است یازده اداره موجود در خیابان ساحلی برای ارائه سرویس‌های خود به زائران همکاری کنند.