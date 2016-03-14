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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۰۶

معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم:

دستگاه‌های قم برای خدمت بهتر به مسافران نوروزی تلاش کنند

دستگاه‌های قم برای خدمت بهتر به مسافران نوروزی تلاش کنند

قم - معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم گفت: لازم است کمیته‌های ستاد تسهیلات زائران و دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ باشند و تلاش کنند تا میزبان خوبی برای زائران نوروزی باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، یونس عالی‌پور ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات زائرین و خدمات سفر که با حضور کمیته‌های یازده گانه این ستاد در سالن جلسات معاونت امور زائران استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: لازم است کمیته‌های ستاد تسهیلات زائران و دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگی داشته و تلاش کنند تا میزبان خوبی برای زائران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران باشیم.

وی بیان داشت: امسال باید برنامه‌ای برای توزیع آب آشامیدنی زائران در اطراف حرم وجود داشته باشد و کمبودی در این مورد وجود نداشته نباشد.

عالی‌پور تصریح کرد: سال گذشته به دلیل مقارن شدن ایام فاطمیه با عید نوروز تعداد مسافران محدود بود اما امسال مسافران بیشتری به قم خواهند آمد.

معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم افزود: شرایط پذیرایی از زائران هرسال سخت‌تر می‌شود و امید است کاستی‌هایی که سال قبل بود امسال با همت یکدیگر رفع شود و شاهد استقبال خوبی از مسافران نوروزی باشیم.

وی اظهار کرد: یکی از مشکلات برخی زائران نبود تابلو به دو زبان فارسی و انگلیسی است که این مشکل رفع می‌شود.

کد مطلب 3580198

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