طرح نوروزی آرامش بهاری در کرمان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا فاطمی صبح سه شنبه در نشست خبری اظهار کرد: طرح نوروزی آرامش بهاری در ۶۰ امام زاده و بقاع متبرکه شاخص استان کرمان اجرا می شود.

وی زمان اجرای طرح گفته شده از ۲۸ اسفندماه سال جاری تا ۱۴ فرودین ماه سال ۹۵ عنوان و تصریح کرد: هم اکنون اقدامات لازم برای اجرای این طرح در حال انجام است.

حجت الاسلام فاطمی برگزاری خیمه های معرفت، برگزاری نماز جماعت، پاسخگویی به مسائل شرعی، راه اندازی ایستگاه های سلامت و مشاوره را از جمله برنامه های این طرح دانست و افزود: ۱۰۰ روحانی در اجرای این طرح مشارکت دارند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان کرمان از ارائه خدمات رفاهی به مسافران خبر داد و اظهار کرد: پیام نوروزی مقام معظم رهبری و بیانات ایشان در حرم مطهری رضوی از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده است.

وی از برگزاری جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد و افزود: همچنین کتابی تحت عنوان «زندگی به سبک مادر» در امامزادگان توزیع خواهد شد.

حجت الاسلام فاطمی همچنین از برگزاری مسابقات فرهنگی طی ایام نوروز در امامزادگان خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیت های گردشگری مذهبی کرمان شاهد افزایش روز افزون شمار گردشگران مذهبی در استان هستیم.

وی با اشاره به ویژه برنامه های ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران، گفت: سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر گردشگر مذهبی در استان کرمان از آستان امامزادگان و بقاع متبرکه بازدید کردند.