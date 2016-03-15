تراکتورسازی تبریز قادر به تامین نیازهای کشور در صنعت تراکتور است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران ‌اظهار کرد: اخیرا اخباری مبنی بر ایجاد واحد جدید تراکتورسازی منتشر شد که موجب نگرانی مردم به خصوص کارگران شرکت تراکتورسازی ایران شده بود ولی با پیگیری هایی که به عمل آمد مشخص شد که خبر فوق صحت ندارد.

وی افزود: در حال حاضر نیازی به واحد جدید تراکتورسازی در کشور احساس نمی شود چرا که انواع تراکتورهای به روز دنیا در تبریز تولید می شود و این شرکت توانایی تامین کلیه نیازهای بازار داخلی را داشته و برخی محصولات را نیز صادر می کند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو اضافه کرد: تراکتورسازی ایران به عنوان قطب مهم صنعت شمالغرب کشور اهمیت ویژه ای برای صنعت کشور دارد و لازم است تا از آن حمایت ویژه ای به عمل آید.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با شرایط موجود در حوزه صنعت تراکتور کشور، سرمایه گذاری جدید در این بخش نیاز نبوده و به هیج عنوان به صرفه نیست.