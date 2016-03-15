«لاوروف» از طرح خروج روسیه از سوریه دفاع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه ضمن درخواست از آمریکا برای صادق بودن در ارائه اطلاعات صحیح و درست در مورد گروه های جدید اضافه شده به لیست آتش بس گفت: کارهای زیادی باید انجام شود. چرا که ما با آمریکایی ها به توافق رسیدیم تا اطلاعات دقیقی در مورد گروه های تازه اضافه شده به جریان آتش بس را ارائه دهند.

وی افزود: مسکو امیدوار است تمامی کشورهای دخیل در درگیری سوریه با در نظر گرفتن منافع ملت و دولتشان به دنبال راهی برای دست یافتن به صلح بر اساس تصمیمات اتخاذ شده توسط شورای امنیت سازمان ملل باشند.

«لاوروف» همچنین در مورد تصمیم کشورش در فراخواندن نیروهای نظامی این کشور از سوریه اظهار کرد: این کار با رضایت رهبر سوریه و در راستای تلاش های انجام شده در جریان مذاکرات وین و پس از نشست های نیویورک و مونیخ که منجر به شکل گیری گفتگوهای در داخل سوریه شد، انجام شده است.

وی گفت: ما از شرکای غربی و منطقه ای خود انتظار داریم تا همه توان خود را به کار گیرند و مطمئن شوند که گروه های مختلف از مخالفین، پیام های ضروری و لازم را دریافت کرده و رفتار سازنده از خود نشان می دهند.

وزیر خارجه روسیه اضافه کرد: بنا به دلایلی معتقدیم شرکای ما متوجه اهمیت انجام چنین کارهایی هستند. حد اقل ما این را در آمریکا در قالب گروه حامیان سوریه می بینیم.

«لاوروف» همچنین از آغاز گفتگوی مستقیم میان نظامیان روسیه و آمریکا خبر داد و گفت: ما مدت ها به دنبال انجام این کار بودیم و اکنون این کار کاملا به شکلی حرفه ای پیش می رود و گفتگوها میان کارشناسان ما در پایگاه حمیمیم در سوریه و پایگاه هوایی آمریکا در اردن در حال انجام است.