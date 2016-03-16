صدور ۹۰ هزار جریمه برای ورود به محدوده زوج و فرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا رضایی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به لغو اجرای طرح زوج و فرد در اصفهان به مناسبت ایام تعطیلات نوروزی اظهار داشت: این طرح از ۲۸ اسفند تا ۱۴ فزوردین ماه اجرایی خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به افزایش برخورد با متخلفان راهنمایی و رانندگی در استان اصفهان ابراز داشت: از این رو باید توجه داشت که در سال جاری تاکنون ۹۰ هزار جریمه برای ورود به محدوده زوج و فرد در اصفهان صادر شده است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان در ادامه به کاهش سه درصدی مجموعه تصادفات فوتی در استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: این در حالی است که در شهر اصفهان با توجه به اجرای طرح ساماندهی موتورسیکلت های اصفهان درجه این شهر با کاهش ۲۰ درصدی فوتی های تصادفات روبرو بوده ایم.

۹۰ درصد کشفیات مواد مخدر استان توسط پلیس انجام می‌شود

همچنین سرهنگ سید تقی حسینی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه ۹۰ درصد از کشفیات مواد مخدر استان توسط نیروی انتظامی انجام می‌شود، اظهار داشت: تنها ۱۰ درصد از این مواد توسط دیگر نهادها کشف می‌شود.

وی اضافه کرد: نیروی انتظامی تمام توان خود را برای مبارزه با ورود مواد مخدر بکار گرفته است.