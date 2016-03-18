واژگونی وانت نیسان در محور سبزوار-شاهرود ۲ مجروح بر جای گذاشت

رضا شهرآبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح جمعه یک دستگاه خودرو وانت نیسان در کیلومتر ۵۵ محور سبزوار- شاهرود دچار واژگونی شد.
مسئول جمعیت هلال احمر شهرستان سبزوار افزود: متاسفانه در این حادثه دو سرنشین این خودرو دچار مصدومیت شدند.
وی بیان کرد: پس از اعلام وقوع این حادثه نیروهای جمعیت هلال احمر سبزوار با حضور در صحنه حادثه دو مصدوم گیر افتاده در خودرو را نجات دادند.
شهرآبادی خاطرنشان کرد: یکی از مصدومان این حادثه توسط نیروهای جمعیت هلال احمر سبزوار و یک مصدوم دیگر نیز توسط اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به بیمارستان منتقل شدند.
وی ادامه داد: جاده ۲۵۰ کیلومتری شاهرود - سبزوار یکی از پررفت و آمدترین محورهای ارتباطی کشور است که بیشترین سوانح آن واژگونی خودروها است.
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