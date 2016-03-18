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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۲۱

صبح جمعه؛

واژگونی وانت نیسان در محور سبزوار-شاهرود ۲ مجروح بر جای گذاشت

واژگونی وانت نیسان در محور سبزوار-شاهرود ۲ مجروح بر جای گذاشت

مشهد- مسئول جمعیت هلال احمر شهرستان سبزوار گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودرو وانت نیسان در محور سبزوار – شاهرود دو سرنشین این خودرو مصدوم شدند.

رضا شهرآبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح جمعه یک دستگاه خودرو وانت نیسان در کیلومتر ۵۵ محور سبزوار- شاهرود دچار واژگونی شد.

مسئول جمعیت هلال احمر شهرستان سبزوار افزود: متاسفانه در این حادثه‌ دو سرنشین این خودرو دچار مصدومیت شدند.

وی بیان کرد: پس از اعلام وقوع این حادثه نیروهای جمعیت هلال احمر سبزوار با حضور در صحنه حادثه دو مصدوم گیر افتاده در خودرو را نجات دادند.

شهرآبادی خاطرنشان کرد:‌ یکی از مصدومان این حادثه توسط نیروهای جمعیت هلال احمر سبزوار و یک مصدوم دیگر نیز توسط اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به بیمارستان منتقل شدند.

وی ادامه داد: جاده ۲۵۰ کیلومتری شاهرود - سبزوار یکی از پررفت و آمدترین محورهای ارتباطی کشور است که بیشترین سوانح آن واژگونی خودروها است.

 

کد مطلب 3582554

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