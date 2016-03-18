چتر هوشمند ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با داشتن چتر هوشمند دیگر نیازی به حمل چتر برای استفاده احتمالی در برابر بارندگی نیست.

یک شرکت اروپایی با ساخت نسل جدیدی از چترها، این مسئله را حل کرده است و می توان تنها در زمانیکه بارندگی قطعی است از چتر استفاده کرد.

در دسته چترهای جدید هوشمند تعدادی حسگر تعبیه شده است که می توانند، رطوبت، دما، فشار و نور موجود در هوا را اندازه گیری کنند و با پردازش اطلاعات، زمان وقوع بارندگی را به کاربر خود اطلاع دهند.

با نصب برنامه ای خاص بر روی گوشی هوشمند که مرتبط با این چتر است، اطلاعات پردازش می شوند و ۱۵ دقیقه قبل از وقوع بارندگی به کاربر خود پیام هشدار می فرستد تا چتر را با خود حمل کند.

همچنین بر روی دسته این چتر هوشمند نوعی زنگ و چراغ وجود دارد تا در صورت عدم نزدیک بودن کاربر به گوشی خود از روی علائم دسته چتر متوجه زمان بارندگی شود.

قیمت این چتر ۳۳ دلار و قرار است تا اکتبر سال جاری میلادی در سه رنگ سفید، سیاه و آفتابی عرضه شود.