افزایش شمار قربانیان تجاوز اخیر سعودیها به «حجه» یمن به ۱۱۹ شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روسیا الیوم»، وزارت بهداشت یمن با صدور بیانیه ای اعلام کرد که شمار قربانیان یورش ددمنشانه چندی پیش جنگنده های رژیم سعودی به بازار «الخمسین» در استان «حجه» به ۱۱۹ شهید رسیده است.

بر اساس این گزارش، در بیانیه این وزارتخانه آمده است: یورش رژیم سعودی به بازار «الخمسین» از جمله وحشیانه ترین حملات سعودیها به یمن از زمان آغاز تجاوز نظامی به این کشور به شمار می رود.

این در حالی است که وزارت بهداشت یمن پیشتر شمار قربانیان حمله سعودیها به بازار «الخمسین» را ۱۰۷ نفر اعلام کرده بود.

گفتنی است، «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل نیز پیشتر این حمله را به شدت محکوم کرده بود.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت یمن یورش سعودیها به این کشور در طول یک سال گذشته بیش از ۷ هزار شهید برجای گذاشته است.