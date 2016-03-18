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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۲۳

بر اساس گزارش دارایی استان تهران؛

درآمد عمومی پایتخت ۱۵ درصد افزایش یافت

درآمد عمومی پایتخت ۱۵ درصد افزایش یافت

درآمد عمومی استان تهران طی ۱۱ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران در ۱۱ماهه سال جاری درآمد عمومی استان تهران ۲۴۵ هزار و ۴۰۱ میلیارد ریال بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵.۷ درصد افزایش را نشان می دهد.

درآمد مصوب ۱۱ماهه سال جاری استان ۳۰۶هزار و ۵۵۷ میلیارد ریال بوده که در این مدت ۸۰.۱ درصد آن محقق شده است.

با توجه به عملکرد وصولی مالیات مستقیم و غیر مستقیم در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۴، در آمدهای مالیات مستقیم در این مدت ۱۳۹ هزار ۸۹۷میلیارد ریال و درآمد مالیات غیر مستقیم ۹۴ هزار و ۷۷۹میلیارد ریال بود و مابقی به سایر درآمد ها اختصاص داشت.

طبق گفته محمدرحیم احمدوند نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، درآمد مصوب استان در سال جاری رقم ۳۳۴ هزار و ۴۲۶ میلیارد ریال پیش بینی شده است.

کد مطلب 3582644

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