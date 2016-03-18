درآمد عمومی پایتخت ۱۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران در ۱۱ماهه سال جاری درآمد عمومی استان تهران ۲۴۵ هزار و ۴۰۱ میلیارد ریال بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵.۷ درصد افزایش را نشان می دهد.

درآمد مصوب ۱۱ماهه سال جاری استان ۳۰۶هزار و ۵۵۷ میلیارد ریال بوده که در این مدت ۸۰.۱ درصد آن محقق شده است.

با توجه به عملکرد وصولی مالیات مستقیم و غیر مستقیم در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۴، در آمدهای مالیات مستقیم در این مدت ۱۳۹ هزار ۸۹۷میلیارد ریال و درآمد مالیات غیر مستقیم ۹۴ هزار و ۷۷۹میلیارد ریال بود و مابقی به سایر درآمد ها اختصاص داشت.

طبق گفته محمدرحیم احمدوند نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، درآمد مصوب استان در سال جاری رقم ۳۳۴ هزار و ۴۲۶ میلیارد ریال پیش بینی شده است.