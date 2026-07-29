مهرانگیز: خارگ سنگر راهبردی صیانت از امنیت و منافع ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز چهارشنبه شب در نشست مشترک مسئولان قضایی و اجرایی استان بوشهر با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جزیره خارگ، ضمن تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی، یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای امنیت، سلامت و شهدای جنگ تحمیلی اخیر را گرامی داشت و برای رهبر معظم انقلاب اسلامی آرزوی سلامتی و طول عمر باعزت کرد.

وی با اشاره به آموزه‌های مکتب عاشورا، اظهار کرد: نهضت حضرت سیدالشهدا (ع) مکتب عزت، آزادگی و مقاومت است و ملت ایران با الهام از همین فرهنگ توانسته در برابر شدیدترین فشارها، تهدیدها و توطئه‌های دشمنان با اقتدار ایستادگی کند.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر افزود: امروز این روحیه ایثار و مقاومت در میان مردم، نیروهای مسلح، مدافعان امنیت و خدمتگزاران نظام اسلامی به‌خوبی مشهود است و همین سرمایه اجتماعی، پشتوانه‌ای ارزشمند برای حفظ اقتدار، استقلال و امنیت کشور به شمار می‌رود.

مهرانگیز با اشاره به جایگاه ممتاز جزیره خارگ در معادلات راهبردی کشور، تصریح کرد: خارگ تنها یک قطب اقتصادی و انرژی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین سنگرهای دفاع از امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و نقش آن در پایداری اقتصاد کشور انکارناپذیر است.

وی ادامه داد: حضور استوار مردم بومی، در کنار نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، کارکنان صنعت نفت و سایر خدمتگزاران این منطقه، تضمین‌کننده استمرار امنیت، تولید و ثبات کشور است و این همدلی و هم‌افزایی، به‌ویژه در شرایط حساس منطقه، اهمیت دوچندانی دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با تأکید بر ناکامی دشمنان در تحقق اهداف خود، خاطرنشان کرد: دشمنان انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و امنیتی تلاش دارند جمهوری اسلامی ایران را تضعیف کنند، اما وحدت و انسجام ملی، هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب، آمادگی نیروهای مسلح و ایستادگی مردم، تمامی این توطئه‌ها را خنثی کرده است.

وی در پایان گفت: امنیت، اقتدار و عزت امروز ایران اسلامی، مرهون خون پاک شهدا، رشادت نیروهای مسلح و مقاومت مردان و زنانی است که در اقصی نقاط کشور، به‌ویژه در جزیره راهبردی خارگ، شبانه‌روز برای صیانت از کیان جمهوری اسلامی ایران و حفظ منافع ملی تلاش می‌کنند.