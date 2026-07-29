پورکبگانی: خارگ محور امنیت انرژی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی چهارشنبه شب در دیدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیسکل دادگستری استان بوشهر و جمعی از مسئولان با مردم و مدافعان جزیره خارگ در مسجد ولیعصر (عج)، اظهار کرد: خارگ یکی از مهمترین مراکز راهبردی کشور در حوزه امنیت انرژی و اقتصاد ملی است و امروز بیش از هر زمان دیگری، همدلی و انسجام میان مردم، نیروهای مسلح و مسئولان، مهمترین پشتوانه عبور کشور از تهدیدها و توطئههای دشمنان محسوب میشود.
وی با اشاره به تلاشهای دشمنان برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران، افزود: دشمن طی سالهای اخیر با بهرهگیری از ابزارهای سیاسی، اقتصادی، رسانهای و امنیتی تلاش کرده اراده ملت ایران را تضعیف کند، اما تجربه نشان داده است هر زمان ملت ایران با وحدت، هوشیاری و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در صحنه حضور داشتهاند، تمامی سناریوهای دشمن با شکست مواجه شده است.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران، حاصل همبستگی ملی، اعتماد مردم و آمادگی دائمی نیروهای مسلح در دفاع از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور است.
پورکبگانی با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز در معادلات منطقهای و بینالمللی، تصریح کرد: برخی طرحها و پیشنهادهایی که با عناوینی همچون همکاریهای منطقهای یا اقتصادی مطرح میشوند، در ظاهر رویکردی تعاملی دارند، اما در واقع با هدف کاهش نقش جمهوری اسلامی ایران در مدیریت این گذرگاه راهبردی و محدود کردن منافع ملی کشور دنبال میشوند.
وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با اشراف کامل بر این سناریوها، هرگز اجازه نخواهد داد حقوق ملت ایران در تنگه هرمز خدشهدار شود و در برابر هرگونه زیادهخواهی و اقدام مغایر با منافع ملی، با اقتدار و قاطعیت خواهد ایستاد.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبات مردم جزیره خارگ اشاره کرد و گفت: مسائل مربوط به حملونقل دریایی، توسعه خدمات درمانی، تأمین آمبولانس دریایی، تقویت زیرساختهای عمرانی و خدماتی و سایر دغدغههای مردم این جزیره، با جدیت در مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای تخصصی، بهویژه کمیسیون اصل ۹۰، پیگیری خواهد شد.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر جایگاه راهبردی جزیره خارگ در امنیت و اقتصاد کشور، گفت: حضور مسئولان ملی در این جزیره نشاندهنده اهمیت خارگ در راهبردهای کلان جمهوری اسلامی ایران و عزم جدی مسئولان برای پیگیری مطالبات مردم این منطقه است.
وی در پایان تأکید کرد: نمایندگان مردم خود را موظف میدانند با بهرهگیری از همه ظرفیتهای قانونی، زمینه رفع مشکلات و تحقق مطالبات بهحق مردم صبور، مقاوم و ولایتمدار جزیره خارگ را فراهم کنند.
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