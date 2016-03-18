دستگیری اتباع بیگانه در شیروان ۵۷ درصد افزایش یافت

سرهنگ مسعود وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی، تامین و حفظ امنیت اجتماعی از وظایف خطیر نیروی انتظامی است.

وی گفت: پلیس خدمتگزار مردم در تمام عرصه‌ها است و خوشبختانه مردم و سازمان‌های مختلف نیز در انجام وظایف ناجا مشارکت بسیاری دارند.

سرهنگ وحیدی افزود: نیروی انتظامی برای تحقق بیشتر اهداف و برنامه‌های خود نیازمند پشتیبانی مردم و مسئولین است.

وی در خصوص عملکرد ناجا شهرستان شیروان طی سالجاری اظهار کرد: در حال حاضر ۷۰۰ دانش آموز به عنوان همیار پلیس و بیش از ۳۰۰ پلیس افتخاری با نیروی انتظامی این شهرستان همکاری دارند.

به گفته سرهنگ وحیدی سال آینده نیز از ظرفیت خبرنگاران شهرستان شیروان به عنوان پلیس افتخاری استفاده می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات نیروی انتظامی شهرستان شیروان در راستای برخورد با متخلفین و کشفیات جرم افزود: طی سال جاری دستگیری اتباع بیگانه در شهرستان شیروان نسبت به پارسال ۵۷ درصد افزایش یافته است.

سرهنگ وحیدی گفت: افزایش ۳۶ درصدی برخورد با مزاحمین، افزایش شش درصدی کشفیات مواد مخدر، رشد ۶۴ درصدی کشفیات سرقت، افزایش ۲۰۷ درصدی دستگیری سارقین، رشد ۵۰ درصدی برخورد با سوداگران مواد مخدر و ... از جمله اقدامات ناجا در شهرستان شیروان طی سال جاری است.

به گفته وی در نیمه دوم امسال هیچگونه قتلی در شهرستان شیروان رخ نداده است.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان با اشاره به اینکه پلیس برای اجرای طرح نوروزی برنامه ریزی‌های خوبی کرده است، افزود: به منظور کاهش سرقت ها و خطرات احتمالی شهروندان هشدارهای پلیس را طی ایام نوروز جدی بگیرند و هوشیاری و مراقبتهای کاملی داشته باشند.