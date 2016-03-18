تردد در محورهای خراسان شمالی ۳.۹ درصد افزایش یافت

سعید سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۶۴ میلیون و ۴۶۰ هزار تردد وسیله نقلیه در محورهای خراسان شمالی توسط ۳۸ دستگاه تردد شمار ثبت شده است.

به گفته وی این میزان تردد طی سال جاری نسبت به پارسال ۳.۹ درصد افزایش یافته است.

سبحانی افزود: از مجموع ترددهای ثبت شده طی این مدت پنج میلیون و ۷۰۱ هزار وسیله نقلیه با ۱.۸ درصد کاهش نسبت به سال گذشته وارد استان و پنج میلیون و ۸۱۲ هزار وسیله نقلیه با یک درصد کاهش نسبت به سال گذشته از خراسان شمالی خارج شدند.

وی با اشاره به تخلف ۲۸ درصدی خودروها در محورهای استان طی این مدت اظهار کرد: از این تعداد ۱۲ درصد وسایل نقلیه در محورهای استان دارای تخلف سرعت غیرمجاز، یک درصد سبقت غیرمجاز و ۱۵ درصد نیز تخلف عدم رعایت فاصله طولی را داشتند.

سبحانی همچنین پرترددترین و کم ترددترین محور در استان را به ترتیب شیروان به بجنورد، سنخواست به جاجرم اعلام کرد.

وی گفت: ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۰ نیز اوج تردد خودروها در محورهای استان بوده است.

مدیرکل حمل و نقل پایانه‌های خراسان شمالی افزود: براساس اعلام پزشکی قانونی استان مجموع فوت شدگان حوادث رانندگی طی ۱۰ ماهه امسال ۲۲۸ نفر بوده است.

سبحانی اضافه کرد: به این ترتیب هر ۳۲ ساعت یک نفر در خراسان شمالی براثر حوادث رانندگی جان خود را از دست داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی در مسیر جاده آسیایی قرار دارد و سالانه میلیون‌ها مسافر وزائر در ایام نوروز و تابستان از این استان تردد می‌کنند.