به گزارش خبرگزاری مهر، احد شهبندی، در نشست خبری که روز سه شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در محل دفتر انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی برگزار شد، با اشاره به برگزاری پنل تخصصی بودجه و مطالبات در ایران‌مد ۲۰۲۶، گفت: بر اساس اعلام نمایندگان سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی، سهم تجهیزات پزشکی از سبد منابع بیمه‌های پایه حدود ۱۵ درصد است، موضوعی که بررسی و افزایش آن در دستور کار کارگروه بودجه و مطالبات قرار گرفته و جلساتی نیز با شورای عالی بیمه در این زمینه برگزار شده است.

وی با عنوان این مطلب که تشکل‌های صنعت، پیشنهادهای عملیاتی و قابل اجرا در چارچوب قوانین را برای بودجه ۱۴۰۶ تدوین و در قالب نامه‌ای با ۱۴ بند امضا کرده‌اند، افزود: اجرای حتی یکی از این پیشنهادها می‌تواند گامی در مسیر نظام‌مند شدن بودجه تجهیزات پزشکی باشد.

شهبندی با اشاره به موضوع اوراق گام، تصریح کرد: در جلسه‌ای با دعوت سازمان نظام پزشکی، نمایندگان صنعت اعلام کردند شکل فعلی طراحی اوراق گام پاسخگوی نیازهای صنعت تجهیزات پزشکی نیست و درخواست برگزاری جلسه تخصصی با تشکل‌های این حوزه را مطرح کردند.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم پنل بودجه و مطالبات در دوره‌های آینده ایران‌مد، خاطرنشان کرد: پیگیری مصوبات و پیشنهادهای مطرح‌ شده باید تا حصول نتیجه ادامه یابد.

حمیدرضا اعلایی، عضو شورای سیاست‌گذاری ایران مد، نیز گفت: امسال سه همایش با محوریت مطالبات صنعت، صادرات و چالش‌های تولید با حضور مقامات دولتی، سفرا و میهمانان خارجی، در نمایشگاه ایران مد ۲۰۲۶ برگزار شد. در جریان این همایش‌ها، بخشی از مشکلات و مطالبات مطرح‌شده نیز با ورود و پیگیری مراجع دولتی مرتبط مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی همچنین از برگزاری سه سمینار پزشکی با حضور پزشکان و اعضای کادر درمان، همراه با ارائه امتیاز بازآموزی، و ۱۶ کارگاه علمی در حوزه تجهیزات پزشکی خبر داد و افزود: همایش مدیران درمان و تجهیزات پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، همایش مدیران تجهیزات پزشکی بیمارستان‌ها و معاونت‌های غذا و دارو، از دیگر برنامه‌های این دوره بودند.

عضو شورای سیاست‌گذاری ایران‌مد ۲۰۲۶، با تأکید بر اهمیت توسعه تعاملات بین‌المللی اظهار کرد: در این دوره سه نشست و میزگرد تخصصی بین‌المللی با محوریت کشورهای افغانستان، عراق و منطقه آفریقا برگزار شد. همچنین با وجود شرایط جنگی، زمینه دعوت و حضور ده‌ها هیئت خارجی و تأمین امکانات اسکان و پذیرایی آنان فراهم شد.

وی، رونمایی از ۱۶ محصول جدید در حوزه صنعت سلامت و تجهیزات پزشکی، معرفی ایده‌های برتر و تقدیر از غرفه‌داران با اهدای تندیس‌های ویژه مجهز به بارکد صوتی را از دیگر برنامه‌های ایران‌مد ۲۰۲۶ برشمرد.

اعلایی، تعداد بازدید کنندگان از نمایشگاه ایران مد ۲۰۲۶ را ۲۵ هزار نفر اعلام کرد.