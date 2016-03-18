اجرای ۶۰ پروژه عمرانی برای عشایر استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر سیروس نصیری گفت: عشایر استان تهران با تولید سالانه ۶۵ هزار تن شیر، لبنیات، گوشت، محصولات زراعی و باغی سهم به سزایی از تولید بخش کشاورزی را بر عهده دارند.

مدیر امورعشایراستان تهران، از اجرای طرح زنجیره تولید استان تهران به عنوان یکی از برنامه های توسعه فعالیت عشایر اشاره کرد و افزود: هم اکنون در ۱۰ شهرستان استان تهران در قالب ۲۴۶ واحد پروار بندی عشایری و با بهره گیری از ۳ هزار رأس دام شاهد اجرای طرح زنجیره تولید هستیم که اجرای این طرح سالانه ۷۰۰ تن به میزان تولید گوشت عشایر استان تهران افزوده است.

وی اجرای این طرح ها را با اعتباری بالغ بر ۸۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اعلام کرد.

نصیری ادامه داد: دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به عشایر دارد و با اجرای ۱۸ جلسه شورای عشایر و تصویب ۱۶۰ مصوبه، سعی دارد که شاخصه های توسعه انسانی عشایر را ارتقاء بخشد.

وی همچنین از اجرای ۶۰ پروژه عمرانی عشایر در مناطق مختلف استان تهران خبر داد و گفت: آبرسانی سیار آب به دام عشایر، توزیع سیلندر گاز، مرمت راه، اجرای سامانه های خورشیدی، اجرای طرح توزیع آرد، احداث حمام های ضد کنه، بیمه اجتماعی عشایر و طرح واکسیناسیون دام عشایر از جمله طرح هایی است که با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

نصیری گفت: متأسفانه همه ساله برخی از گردشگران مشکلاتی را برای حوزه ییلاقی دشت لار و عشایر به وجود می آورند که به منظور رفع این مشکل، کارت تردد ویژه عشایر در منطقه ییلاقی لار صادر می شود که هم اکنون بررسی از پرونده ها به اتمام رسیده و به زودی برای این پرونده ها کارت تردد صادر می شود.

وی تصریح کرد: آن دسته از عشایری که در مناطق ییلاقی لار صاحب مرتع هستند لازم است تا با مراجعه به امور عشایر شهرستان ها نسبت به تکمیل پرونده اقدام کنند. همچنین ناگفته نماند که بیش از ۳ هزار خانوار عشایر در مناطق مختلف استان تهران سکونت دارند و بیشترین تعداد خانوار عشایر در شهرستان های ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت مستقر هستند.