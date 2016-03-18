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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۵۵

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران:

۹۶ هزار مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی در مازندران جابجا شدند

۹۶ هزار مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی در مازندران جابجا شدند

ساری - مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران با اعلام اینکه ۱۸ هزار و ۲۸۱ سرویس عمومی ۹۶ هزار و ۷۳۸ مسافر را جابجا کردند، تصریح کرد: فروش اینترنتی بلیط های نوروزی از ۱۱ اسفند آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آفرین محمد زاده  ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران در محل دائمی ستاد تسهیلات سفر مازندران با اعلام اینکه چهار نمایندگی در استان در شهرهای نکا، ساری، بابل و نوشهر بصورت شبانه روزی آماده برای ارائه خدمات به مسافران آمادگی کامل دارد.

وی به نظارت بازررسان از مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی در محورهای مواصلاتی، پمپ بنزین ها، رستوران ها، اسکان مسافران، پارکینگ ها اشاره کرد و افزود: در استان ۱۱ پایانه مسافرتی دولتی و خصوصی و در محورهای مواصلاتی جرثقیل و خودروهای امداد وجود دارد.

محمدزاده با اشاره به فعالیت کمیته حمل و نقل ستاد تسهیلات سفرهای استان بیان کرد: این کمیته از ۲۵ اسفند تا ۱۵ اسفند برای ساماندهی مسافران بوسیله ناوگان های عمومی فعالیت بسیار دارند.

وی سامانه پاسخگویی به شکایات را ۳۰۰۰۱۴۳ و سامانه ۲۰۰۰۱۴۱ برای اطلاع از وضعیت استان اعلام کرد و با اشاره به اینکه یکی از کمیته های ستاد تسهیلات سفر، کمیته حمل و نقل است، گفت: این کمیته در ایام تعطیلات سفر نوروزی برای ارائه خدمت مناسب و مطلوب به مسافران آمادگی کامل دارد.

کد مطلب 3582747

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