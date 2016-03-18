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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۰۹

والیبال نشسته جام بین قاره ای - چین؛

مردان ایران مقابل چین پیروز شدند/ شکست بانوان مقابل آمریکا

مردان ایران مقابل چین پیروز شدند/ شکست بانوان مقابل آمریکا

تیم مردان ایران دومین پیروزی خود در رقابتهای بین المللی جام بین قاره ای را به دست آورد در حالیکه بانوان تن به دومین شکست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، ملی پوشان ایران در سه ست پیاپی با نتایج ۲۵-۱۶، ۲۵-۱۹، ۲۵-۱۵، قاطعانه تیم چین را شکست دادند و دومین پیروزی پیاپی خود را در این رقابتها به ثبت رساندند.

روز گذشته نیز تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران مقابل مصر به پیروزی رسیده بود.

 در سومین روز مسابقات ملی پوشان ایران فردا ساعت ۹ صبح به وقت محلی، مقابل تیم آمریکا به میدان خواهند رفت.

تیم بانوان هم پس از شکست ۳ بر ۲ مقابل اوکراین در روز نخست رقابتها، امروز جمعه با نتیجه ۳ بر صفر (۲۵-۱۸، ۲۵-۱۴، ۲۵-۱۸) مقابل آمریکا تن به شکست داد.

رقابتهای جام بین قاره ای والیبال نشسته با حضور ۱۵ تیم در بخش مردان و ۱۳ تیم در بخش زنان از ۲۷ اسفند تا ۴ فروردین به میزبانی شهر آنجی و در کشور چین برپاست.

کد مطلب 3582750

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