به گزارش خبرنگار مهر، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را برای روزهای شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم و بیستم فروردین‌ماه به شرح ذیل اعلام کرد:

استان‌های آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان

باغبانی

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها به دلیل کاهش دما به خصوص در روز های دوشنبه و سه شنبه

توقف آبیاری و سم پاشی در باغات جهت جلوگیری از ریزش گل ها

هرس جزیی در باغات انگوردر صورت مساعد شدن هوا

زراعی

احتیاط در انجام هرگونه عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد و بارش پراکنده

بازدید از مزارع گندم جهت تعیین زمان ریزش سن های مادر

مصرف کودهای ازته در مزارع گندم، جو و کلزا

آماده سازی بستر بذر زراعت های بهاره

شروع عملیات کاشت زراعت های بهاره چغندرقند، پیاز، سیب زمینی

مبارزه با سرخرطومی برگ در مزارع یونجه

بازدید از مزارع گندم جهت تعیین زمان مبارزه با علفهای هرز

دام داری

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل به دلیل کاهش دمای صبحگاهی

زنبور داری

محافظت از کندوها در برابر نوسانات دمایی و وزش باد

استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد

باغبانی

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها به دلیل کاهش دمای صبحگاهی

انجام عملیات های آبیاری بارانی و ایجاد دود در سطح باغات در اواخر شب تا اوایل صبح روزهای دوشنبه و سه شنبه

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد و بارش پراکنده

تأخیر در هرس هسته داران، گردو و انگور

خودداری از شخم کف باغات تا گاورو شدن زمین

استفاده از آخرين فرصت باقيمانده در مناطق سردسير جهت احداث و غرس نهال

كاربرد عناصر ميكرو(ريز مغذي) و تركيبات پتاسه به منظور بالا بردن مقاومت گياه به سرما در باغات و مزارع

مبارزه با بیماری لکه سیاه سیب بعد از ریزش گلبرگها

مبارزه با بیماری غربالی درختان میوه دار بعد از ریزش گلبرگها

مبارزه با بیماری آتشک درختان میوه دار (به و گلابی) در هنگام شکوفه در مرحله اول و اواسط و اواخر گلدهی

مبارزه با بیماری شانکر سیتو سپورای درختان میوه بعد از ریزش گلبرگها

سر برداری اولیه نهال های میوه کاشته شده در فصل درختکاری

زراعی

بازدید از مزارع گندم و جو و آمادگی جهت سم پاشی بر علیه سن گندم

سرويس و بازنگري تجهيزات سم پاشي و تنظيمات مربوط با آن جهت مبارزه با علف هاي هرز در نقاط معتدل

مبارزه با شته ها و نيز سوسك هاي گرده خوار در مزارع كلزا

استفاده از کود ازته سرک مزارع گندم و جو قبل از بارندگی

دام داری

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل کاهش دمای صبحگاهی

زنبورداری

محافظت از کندوها در برابر نوسانات دمایی و وزش باد

تغذیه بهاری کلنی های زنبور عسل با توجه به وضعیت آب و هوایی و عدم بارش در روزهای آینده

استان‌های گیلان و مازندران

باغبانی

کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب در گلخانه‌ها با توجه به افت محسوس دما در روزهای دوشنبه و سه شنبه

ضرورت احداث زهکش در باغ‌ها

مصرف ریشه ای کودهای ازته، فسفره و پتاسه با حلالیت بالا به همراه اسید هیومیک در باغ های مرکبات با توجه به شرایط آب و هوایی در منطقه دشت از روز چهار شنبه به بعد

ادامه هرس فنی و سبک درختان مرکبات از اواخر هفته جاری، با توجه به در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی

ضرورت بستن دریچه‌های انبارهای میوه مرکبات، با توجه به کاهش محسوس دما

استفاده از کودهای ازته در توتستان ها توسط نوغان داران با توجه به ثبات نسبی دما از دوشنبه تا آخر هفته

سم پاشی علیه آفت پسیل زیتون در روزهای پایانی هفته

استفاده از کود نیتراته سرک در باغات در طول هفته در صورت عدم استفاده از کود ازته در اسفندماه

کنترل شیمیایی باغات هسته دار و دانه دار جهت مبارزه با بیماری ها و آفات از روز چهار شنبه به بعد

زارعت

آماده‌سازی اراضی شالیزاری

ضدعفونی بذور برنج

کنترل مناسب پوشش نایلونی خزانه‌های برنج به دلیل وزش باد

استفاده از کود سرک (کلروپتاسیم- اوره) از روز سه شنبه به بعد

احداث خزانه با پوشش پلاستیکی و شخم و آماده سازی اراضی

کنترل حلزون و راب‌ها در اراضی کلزا و سبزیجات

زنبورداری

محافظت از کندوها در برابر نوسانات دمایی صبحگاهی

استقرار کلنی‌های زنبور عسل در مزارع کلزا در ساعات میانی روز

تغذیه دستی زنبورها جهت تحریک تخم ریزی ملکه

دام و طیور

مراقبت ویژه از گوساله‌ها و بره‌های تازه متولد شده خصوصاً به هنگام شب

واکسیناسیون دامهای کوچ رو به منطقه میان بند قبل از کوچ خصوصاً واکسن تب برفکی جهت جلوگیری از آلوده شدن مسیر کوچ

عدم نگهداری گوسفندان در مسیر رودخانه ها به هنگام بارندگی

عدم چرای گوسفندان در ارتفاعات، به هنگام یخ‌ردگی علوفه و چرای آنان بعد از باز شدن یخ‌ها جهت جلوگیری از بروز بیماری‌های گوارشی

شیلات

جلوگیریاز ورود موجودات هرز و یا تخم و لارو آنها به داخل استخر در هنگام آبگیری با استفاده از فیلتر و توری های مناسب در جلوی آب ورودی

ضد عفونی با آب نمک و همدما سازی در هنگام انتقال بچه ماهیان به استخر

منابع طبیعی

رعایت حریم رودخانه و خودداری از تردد در مناطق مخاطره آمیز تا اواسط روز دوشنبه

استان گلستان:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها به دلیل کاهش دما به خصوص در روز دوشنبه

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به علت وقوع بارش

کنترل بیماری های قارچی در باغات میوه هسته دار با استفاده از قارچ کش های توصیه شده

زراعی:

آماده سازی بستر و کشت ذرت علوفه ای، ذرت دانه ای و یونجه

انتقال نشاء گوجه فرنگی و محصولات جالیزی به مزرعه اصلی قبل از شروع ساعات گرم روز

سم پاشی مزارع گندم که در مرحله شروع گلدهی می باشند با قارچکشهای توصیه شده جهت کنترل بیماری فوزاریوم خوشه

مبارزه شیمیایی در صورت مشاهده بیماری های قارچی(لکه قهوه ای و سفیدک پودری) در مزارع جو

مبارزه شیمیایی جهت کنترل بیماریهای قارچی لکه شکلاتی و برق زدگی مزارع باقلا با سموم توصیه شده

آبیاری مجدد مزارع کلزا علی رغم بارندگی های اخیر (در صورتیکه رطوبت خاک در عمق ۲۵ سانتی متری مناسب نباشد)

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل کاهش دما به خصوص در روز دوشنبه

زنبورداری:

استقرار کلنی های زنبور عسل به ازای هر هکتار دو عدد کندو در مزارع کلزا باتوجه به شروع گلدهی در ساعات میانی روز

محافظت از کندوها در برابر نوسانات دمایی در صبح هنگام و بارش های رگباری

تغذیه دستی زنبورها جهت تحریک تخم ریزی ملکه

منابع طبیعی:

خودداری از تردد و اسکان در مجاورت آبراهه ها و رودخانه های مناطق تفرجگاهی جنگلی با توجه به الگوی بارش به خصوص در روز دوشنبه

استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ به دلیل کاهش دمای صبحگاهی

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به علت وزش باد و وقوع بارش های پراکنده

انجام عملیات هرس درختان

ترمیم پوشش و شیشه گلخانه ها

زراعی:

مصرف کودهای ازته در مزارع گندم، جو و کلزا

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل کاهش دما صبحگاهی

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر نوسانات دمایی در صبح هنگام

استان های اصفهان و یزد :

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها در صبح هنگام

احتیاط درانجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد

تغذیه جوانه ها با محلول پاشی(فروت ست) در ساعات آرام روز

محافظت از پوشش گلخانه ها با توجه به وزش باد نسبتاً شديد در استان اصفهان

تسریع در کاشت یا انتقال نهال به مکان های خنک توسط متقاضیان احداث باغ در مناطق غرب و جنوب استان اصفهان

خودداری از آبیاری باغ ها تا دوهفته آینده در مناطقی که به وسیله بارندگی های اخیر آبیاری شده اند جهت جلوگیری از ریزش شکوفه ها یا میوه ها

خودداری از هرگونه آبیاری، کوددهی، محلول پاشی، تیلر یا شخم در باغات پسته جهت جلوگیری از ریزش گل ها

زراعی:

آبیاری مزارع گندم، جو و کلزای کشت شده در مناطق مرکزی استان(اصفهان، برخوار، مبارکه، شاهین شهر ومیمه و ...)

بازدید از مزارع گندم جهت تعیین زمان ریزش سن های ماده

دادن کود سرک و آبیاری مزارع کشت پاییزه

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل کاهش دما

خودداری از ورود دام به مراتع مناطق ییلاقی با توجه به آغاز اولیه رویش مراتع

خودداری از حرکت دام در مسیل ها و رودخانه های فصلی با توجه به احتمال بارش های رگباری وجاری شدن رواناب

زنبور داری:

استفاده از سموم سیتمیک جهت مبارزه با شته ها در مزارع کلزا به دلیل حفاظت از زنبور ها و کفش دوزک ها در برابر سموم

محافظت از کندوها در برابر نوسانات دمایی و وزش باد

استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها به دلیل کاهش دما به خصوص در روز های دوشنبه و سه شنبه در خراسان شمالی

محافظت از پوشش گلخانه ها با توجه به وزش باد شديد

كشت حبوبات با توجه به مساعد شدن شرايط جوی

توقف عملیات هرس به خصوص باغات انگور

مبارزه با علفهاي هرز با توجه به مساعد شدن شرايط جوی

روشن كردن آتش در اطراف باغات و مزارع با توجه به كاهش محسوس دما و احتمال سرمازدگي باغات و محصولات كشاورزي

انجام عملیات كشت پياز

کوددهی درختان به روش چالکود

زراعی:

كشت محصولات بهاره با توجه به مساعد شدن شرايط جوی

خودداری از مصرف کودهای ازته در مزارع گندم، جو و کلزا

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل کاهش دما به خصوص در روز های دوشنبه و سه شنبه در خراسان شمالی

محافظت از پوشش سقف دامداري هاي نيمه باز با سقف ايرانيت و ورق گالوانيزه با توجه به وزش باد شديد

خودداری از چراي گوسفندها با توجه به وزش باد شديد

زنبورداری:

استفاده از سموم سیتمیک جهت مبارزه با شته ها در مزارع کلزا به دلیل حفاظت از زنبور ها و کفش دوزک ها در برابر سموم

محافظت از کندوها در برابر نوسانات دمایی و وزش باد

ماشین آلات کشاورزی:

سرویس ادوات دنباله بند و ماشین آلات کشاورزی به منظور آماده بکار نمودن

استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

سمبه زنی و هرس شاخه های آلوده جهت مبارزه با آفت کرم خراط

انتقال نهال های گلدانی پسته به باغ

تغذیه درختان پسته به روش نوار کود و بر اساس آزمایش خاک

هرس درختان پسته

احتیاط در اجام عملیات سمپاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد در ساعات پایانی روز

مشاوره با کارشناسان حفظ نباتات با توجه به شرایط جوی و احتمال طغیان آفت پسیل مرکبات در مناطق کانونی واقع در شهرهای جنوبی

زراعی:

بازدید از مزارع با توجه به وقوع بارش و افزایش رطوبت هوا و احتمال وقوع بیماری زنگ گندم و آفت سن مادری

مبارزه با علف هرز و بیماریهای قارچی مانند قارچ فوزاریوم در مزارع

بازدید از مزارع گندم جهت کنترل ریزش سن مادر در مناطق گرمسیری

استفاده از کودهای حاوی منگنز، آهن و روی همراه با کودهای سرک در مزارع گندم

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز پنج شنبه

پاکسازی راه آب مزارع و باغات در اراضی شیب دار

جمع آوری میوه های آلوده باقی مانده در باغ جهت جلوگیری از شیوع بیماری در سال بعد

استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه در باغات میوه به روش چالکود

زراعی:

استفاده از کودهای حاوی منگنز، آهن و روی همراه با کودهای سرک در مزارع گندم

مبارزه با علف هرز مزارع گندم، جو، کلزا

دام داری و مرغداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر نوسانات دمایی

استان های ایلام و خوزستان:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشیدر استان ایلام در روز جمعه

انجام عملیات هرس درختان

جمع آوری میوه های آلوده باقی مانده در باغ جهت جلوگیری از شیوع بیماری در سال بعد

استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه در باغات میوه به روش چالکود

پاکسازی راه آب مزارع و باغات در استان ایلام

مبارزه با سفیدک پودری در باغات انگور

برداشتن پوشش پلاستیکی محصولات صیفی در استان خوزستان

زراعی:

استفاده از کودهای حاوی منگنز، آهن و روی همراه با کودهای سرک در مزارع گندم

مبارزه با علفهای هرز در مزارع غلات

مبارزه با علفهای هرز در مزارع غلات

مبارزه با سن در مزارع شمالی استان ایلام

در صورت نیاز اقدام به عملیات محلول پاشي و سم پاشي زنگ گندم در استان خوزستان

انجام عملیات (سله شکنی، کودپاشی و محلول پاشی) در مزارع ذرت بهاره استان خوزستان

وجین و آبیاری مزارع چغندر در استان خوزستان

دام داری و مرغداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر نوسانات دمایی و بارش های رگباری