افزایش ۴ برابری افراد دیابتی/وضعیت مردان و زنان دیابتی

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشکده امپریال لندن در بررسی های اخیر خود دریافتند شمار افراد دیابتی از ۱۰۸ میلیون نفر در سال ۱۹۸۰ به ۴۲۲ میلیون نفر در سال ۲۰۱۴ رسیده است و این روند افزایشی بخصوص در کشورهای کم درآمد و متوسط درآمد نظیر هند و چین به مراتب بیشتر بوده است.

طبق این یافته ها، شمار افراد دیابتی جهان از حدود ۴ درصد به ۹ درصد در بین مردان و از ۵ درصد به ۸ درصد در بین زنان رسیده است.

طبق این گزارش، هزینه درمان و کنترل بیماری و عوارض ناشی از آن در سال در حدود ۸۲۵ میلیارد دلار است.

مجید عزتی عضو ارشد تیم تحقیق، در این باره می گوید: «دیابت موضوع بسیار مهمی برای سلامت مردم جهان است. روند افزایش سن جمعیت و افزایش میزان چاقی، بدین معناست که شمار افراد مبتلا به دیابت به شکل قابل توجهی در حال افزایش است.»

آمارهای این مطالعه تفکیکی بین دیابت نوع ۱ و نوع ۲ قائل نشده است. اما ۸۵ درصد تا ۹۵ درصد دیابت افراد بزرگسال از نوع دیابت نوع ۲ است. از اینرو افزایش قابل توجه در دیابت نوع ۲ وجود دارد که عمدتاً ناشی از چاقی است.

به گفته عزتی، در مقایسه با کشورهای اروپای غربی، نرخ دیابت عمدتا در کشورهایی نظیر چین، مصر، هند، اندونزی، مکزیک و پاکستان افزایش یافته است. در هیچ یک از کشورها، کاهش قابل توجهی در نرخ افراد دیابتی گزارش نشده است.