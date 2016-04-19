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۳۱ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۰۳

دقایقی پیش؛

آبگیری سد خاکی مجن با حضور وزیر نیرو در شاهرود آغاز شد

آبگیری سد خاکی مجن با حضور وزیر نیرو در شاهرود آغاز شد

شاهرود - پروژه احداث سد خاکی مجن و تاسیسات وابسته به آن همزمان با سایر پروژه های عمرانی شاهرود با حضور حمید چیت چیان وزیر نیرو کابینه یازدهم در این شهرستان آبگیری شد.

وزیر نیرو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۸۸ آغاز شده بود و خوشحالیم که امروز در خلال نخستین سفر استانی هیئت دولت در سال۹۵، به بهره برداری رسیده است.

حمید چیت چیان افزود: پروژه سد خاکی مجن با ۱۸۱ میلیارد و ۴۳۱ میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی امروز به بهره برداری رسید و نیاز آبی بخش از کشاورزی شمال شهرستان شاهرود را مرتفع خواهد ساخت.

وی همچنین گفت: خوشبختانه نگاه دولت یازدهم به مقوله آب و انرژی، نگاه ویژه ای است که افتتاح سد خاکی مجن با وجود تاخیرها و مشکلات فراوان از این نگاه ویژه نشات می گیرد.

عضو کابینه یازدهم تدبیر و امید افزود: با افتتاح این بند خاکی بخش عظیمی از سیلاب ها و روان آب های موجود در شمال شاهرود و بخش های جنوبی رشته کوه البرز به چرخه مصرف افزوده خواهند شد و از هدر رفت آنها جلوگیری می شود.

آبگیری سد مجن با حضور محمد حاج رسولی ها مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در محل پروژه آغاز شد.

کد مطلب 3602576

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