آبگیری سد خاکی مجن با حضور وزیر نیرو در شاهرود آغاز شد

وزیر نیرو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۸۸ آغاز شده بود و خوشحالیم که امروز در خلال نخستین سفر استانی هیئت دولت در سال۹۵، به بهره برداری رسیده است.

حمید چیت چیان افزود: پروژه سد خاکی مجن با ۱۸۱ میلیارد و ۴۳۱ میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی امروز به بهره برداری رسید و نیاز آبی بخش از کشاورزی شمال شهرستان شاهرود را مرتفع خواهد ساخت.

وی همچنین گفت: خوشبختانه نگاه دولت یازدهم به مقوله آب و انرژی، نگاه ویژه ای است که افتتاح سد خاکی مجن با وجود تاخیرها و مشکلات فراوان از این نگاه ویژه نشات می گیرد.

عضو کابینه یازدهم تدبیر و امید افزود: با افتتاح این بند خاکی بخش عظیمی از سیلاب ها و روان آب های موجود در شمال شاهرود و بخش های جنوبی رشته کوه البرز به چرخه مصرف افزوده خواهند شد و از هدر رفت آنها جلوگیری می شود.

آبگیری سد مجن با حضور محمد حاج رسولی ها مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در محل پروژه آغاز شد.