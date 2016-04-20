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۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۵۸

با حضور مردم متدین و انقلابی؛

پیکر ۲ شهید مدافع حرم در پاکدشت تشییع شد

پیکر ۲ شهید مدافع حرم در پاکدشت تشییع شد

پاکدشت-با حضور مردم مومن و انقلابی پاکدشت، آیین تشییع پیکر شهیدان حسین قربانی و نور محمد داودی از شهدای مدافع حرم حضرت زینب(س) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر پاک و مطهر دو شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) صبح چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان و مدیران، روحانیون و ائمه جماعات، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و مردم مومن و انقلابی شهرستان پاکدشت برگزار شد.

در این مراسم، پیکر مطهر شهیدان حسین قربانی و نورمحمد داودی از شهدای مدافع حرم بر روی دستان مردم مومن و ولایتمدار پاکدشت تشییع شد.

آیین تشییع پیکر این دو شهید مدافع حرم از میدان آزادگان به سوی مصلای امام خمینی(ره) شهرستان پاکدشت برگزار و شرکت کنندگان، عشق و ارادت خود را به فرهنگ شهید و شهادت به نمایش گذاشتند.

مراسم تدفین شهید نورمحمد داودی در گلزار شهدای ده امام پاکدشت و خاکسپاری شهید حسین قربانی در گلزار شهدای روستای جمال آباد این شهرستان برگزار شد.

شرکت کنندگان در این مراسم با تجلیل از رشادت ها و ایثارگری های شهدای مدافع حرم، بر ادامه یافتن راه و مسیر شهدا تأکید و آمادگی خود را برای دفاع از حریم اهل بیت اعلام کردند.

کد مطلب 3603578

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