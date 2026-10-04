به گزارش خبرنگار مهر مجتبی بوربور در چهاردهمین جلسه ستاد تنظیم بازار استان البرز اظهار کرد: این جلسه با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و با محوریت بررسی وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی برگزار شد و موضوعات مختلفی در این زمینه مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

وی با اشاره به تأکیدات مستمر استاندار البرز بر تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب و دسترسی آسان مردم به این کالاها افزود: در همین راستا جلساتی با تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان کالاهای اساسی برگزار شده و در حال حاضر عرضه این کالاها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان به صورت جزیره‌ای و با تخفیف مناسب در حال انجام است.

بوربور ادامه داد: همچنین در راستای توزیع مستقیم و عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب، اکنون تعدادی کانکس جانمایی شده که پنج کانکس در حال فعالیت هستند و سه کانکس دیگر نیز در آستانه آغاز فعالیت قرار دارند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز بیان کرد: قیمت عرضه در این کانکس‌ها نسبت به برخی میادین تحت مدیریت شهرداری‌ها مناسب‌تر بوده و در مواردی حدود ۷ تا ۱۰ درصد پایین‌تر است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدات داخل استان گفت: دستگاه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت باید گزارشی از میزان تولید و نحوه توزیع کالاهای اساسی تولیدشده در البرز از جمله کنسرو، ماکارونی و سایر اقلام تهیه و در جلسه آینده ارائه کنند تا ظرفیت تولید استان بیش از پیش در شبکه توزیع مورد استفاده قرار گیرد.

بوربور همچنین بر ضرورت ساماندهی و تمرکز عرضه کالاهای اساسی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تأکید کرد و افزود: مقرر شد این موضوع با محوریت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و به صورت متمرکز پیگیری شود تا امکان عرضه مستمر کالاهای اساسی با قیمت مناسب و تخفیف‌های مؤثر فراهم شود.

وی در ادامه به مصوبه هیئت دولت در زمینه شناسایی و استفاده از ظرفیت تجار برای تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: با توجه به جلسات مستمری که در استانداری در این زمینه برگزار می‌شود، بخشی از تجار توانمند استان شناسایی شده‌اند و مقرر شد اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی با همکاری اتاق بازرگانی، فراخوان لازم را برای شناسایی تجار و دعوت از آنها اعلام کنند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز افزود: باید شرایط فعالیت تجار تسهیل و فرآیندهای مربوط به تأمین کالاهای اساسی تسریع شود تا هرچه سریع‌تر نسبت به تأمین کالاهای مورد نیاز استان اقدام کنند.

بوربور همچنین بر استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها تأکید کرد و گفت: مقرر شد جلسه‌ای با تعاونی‌ها برگزار شود تا از این ظرفیت برای تأمین و عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب به مردم استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های بسیار خوبی در استان برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی وجود دارد و باید با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تعاونی‌ها، تجار و تولیدکنندگان، این ظرفیت‌ها را در مسیر حمایت از معیشت مردم به کار گرفت.