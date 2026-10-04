۸ کارخانه تولید خوراک دام و طیور در قائمشهر فعال است

معصومه صفری اوریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های بخش دامپروری این شهرستان اظهار کرد: در مجموع ۸۰ هزار و ۴۴۹ رأس دام شامل گاوهای اصیل، دورگ و بومی، گاومیش، گوسفند و بز در واحدهای مختلف دامپروری قائم‌شهر نگهداری و پرورش داده می‌شوند.

وی با بیان اینکه دامداری در بخش‌های صنعتی و روستایی شهرستان رونق دارد، افزود: در حال حاضر ۳۶۱ واحد دامداری صنعتی و کوچک روستایی در قائم‌شهر فعال است که بخش مهمی از نیاز بازار به محصولات دامی را تأمین کرده و در ایجاد اشتغال و درآمد برای خانوارهای روستایی نقش دارد.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر ادامه داد: ۳۵ واحد از دامداری‌های شهرستان در بخش صنعتی فعالیت می‌کنند که شامل ۱۵ واحد گاوداری صنعتی با ظرفیت ۵۹۰ رأس، یک واحد گاوداری پرواری با ظرفیت ۱۰۰ رأس، ۹ واحد گوسفند داشتی با ظرفیت دو هزار و ۳۴۰ رأس و ۱۰ واحد گوسفند پرواری با ظرفیت دو هزار و ۲۹۰ رأس است.

صفری اوریمی با اشاره به سهم قابل توجه واحدهای کوچک روستایی در تولیدات دامی شهرستان گفت: ۳۲۶ واحد دامداری کوچک روستایی در قائم‌شهر فعال هستند که از این تعداد، ۱۳۴ واحد به پرورش گاو شیری با ظرفیت دو هزار و ۱۹۹ رأس، ۱۵ واحد به پرورش گوساله پرواری با ظرفیت ۲۷۹ رأس و ۱۵۴ واحد به پرورش گوسفند داشتی با ظرفیت ۱۱ هزار و ۸۵ رأس اختصاص دارد، همچنین ۲۳ واحد نیز در زمینه پرواربندی بره فعالیت می‌کنند.

وی دامداری روستایی را یکی از پایه‌های اقتصادی خانوارهای روستایی دانست و تصریح کرد: ارائه خدمات فنی و کارشناسی، تأمین نهاده‌های مورد نیاز، حمایت از تولیدکنندگان و استفاده از روش‌های نوین پرورش دام می‌تواند به افزایش بهره‌وری و استمرار تولید در این بخش کمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر در ادامه به ظرفیت صنایع تولید خوراک دام و طیور در شهرستان اشاره کرد و گفت: هشت کارخانه دارای مجوز در این حوزه فعالیت دارند که مجموع ظرفیت تولید سالانه آنها حدود ۳۵ هزار تن خوراک دام و ۲۰۹ هزار تن خوراک طیور است.

صفری اوریمی خاطرنشان کرد: فعالیت این کارخانه‌ها علاوه بر تأمین بخشی از نیاز دامداران و مرغداران قائم‌شهر، می‌تواند دسترسی تولیدکنندگان منطقه به خوراک استاندارد را تسهیل کند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت زنجیره تولیدات دامی در شهرستان افزود: توسعه واحدهای دامپروری، افزایش بهره‌وری، بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های نوین و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان می‌تواند زمینه افزایش تولیدات دامی و تقویت اقتصاد روستایی قائم‌شهر را فراهم کند.