به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دنی راسل» معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور شرق آسیا و اقیانوس آرام گفت: پنجمین آزمایش هسته ای کره شمالی می تواند تحریم های به مراتب سنگین تری را علیه پیونگ یانگ اعمال کند که از آن جمله می توان به بدتر شدن شرایط کسب درآمد برای اتباع کره شمالی که در خارج از این کشور کار می کنند اشاره کرد.

راسل در ادامه گفت: همانند فرایند استفاده از دارو، میزان استفاده از آن می تواند افزایش بیابد و بیمار را با مشکل (اوردوز) مواجه کند. به نظر من آزمایش جدید هسته ای می تواند حکم اور دوز را برای کره شمالی داشته باشد.

معاون وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه گفت: منظور من اعمال تحریم های سنگین توسط شورای امنیت، خود آمریکا و یا ائتلافی از امریکا به همراه کشورهای اروپایی و آسیایی است.

در روزهای اخیر خبرهایی در مورد تصمیم کره شمالی برای انجام پنجمین آزمایش هسته ای خود منتشر شده و خبرگزاری رسمی کره جنوبی مدعی شد که دولت سئول با توجه به تحرکات انجام گرفته در سایت هسته ای کره شمالی احتمال می دهد که این کشور در آینده نزدیک در صدد انجام پنجمین آزمایش هسته ای خود باشد.

این خبر در حالی منتشر می شود که پیونگ یانگ قصد دارد در اوایل ماه مه سال میلادی جاری (۲۰۱۶) نشست حزب حاکم بر کنگره (کارگران) را برگزار کند و قرار است در آن «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی درباره دستاوردهایش در ساخت تسلیحات اتمی به سخنرانی بپردازد.

به گفته مقامات کره جنوبی و همچنین کارشناسان هسته ای، احتمال انجام پنجمین آزمایش اتمی کره شمالی در هفته‌های آینده درپی ناکامی پرتاب موشکی اخیر این کشور قوت گرفته است.

در صورت صحت پیش بینی ها، این دومین آزمایش هسته ای کره شمالی خواهد بود که از شروع سال میلادی جاری انجام می شود. پیونگ یانگ امسال در تاریخ ۶ ژانویه نخستین بمب هیدروژنی خود را با موفقیت آزمایش کرد.

پس از آن کره شمالی به فاصله یک ماه و در تاریخ ۷ فوریه، آزمایش موفق پرتاب ماهواره را پشت سر گذاشت. در نتیجه دو آزمایش اخیر، شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم های بین المللی را نسبت به دولت پیونگ یانگ افزایش داد.