ایران-چین قرارداد ساخت پتروشیمی امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از بازگشایی فاینانس و خطوط اعتباری برخی از طرح‌های در دست ساخت صنعت پتروشیمی همچون مجتمع های پتروشیمی مسجد سلیمان و بوشهر، قرارداد ساخت نخستین مجتمع پتروشیمی مهران با هدف تولید پروپیلن با شرکت چینی سی. ان. تی. آی. سی (CNTIC) امضا شد.

بر اساس این قرارداد ساخت یک واحد پتروشیمی پروپیلن و زنجیره زیرمجموعه آن با سرمایه طرف چینی امضا شده است، با اجرای این طرح محصولات پتروشیمی از جمله پلی اول، رزین فنول و آکریلیک اسید برای نخستین بار در ایران تولید می شود، ضمن این که زمینه ایجاد صنایع پایین دستی در شهرکهای صنعتی استان ایلام و استان های مجاور و نیز تامین مواد اولیه سایر واحدهای تولیدی کشور فراهم می شود.

این طرح براساس جدید ترین تکنولوژی‌های کشورهایی همچون آلمان، انگلستان، دانمارک و فرانسه ساخته می شود و محصولات این واحد پتروشیمی در تولید نایلون، انواع شوینده ها، رنگها، آسپرین، افزودنی‌های بنزین، چسب و... استفاده خواهد شد.

با ساخت این واحد پتروشیمی، نیاز به واردات مواد اولیه صنایع تکمیلی پتروشیمی و پلیمری نفت از بین برود. ساخت این واحد پتروشیمی حدود ٤٠ ماه زمان می برد و با اجرای این طرح برای سه هزار نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می شود.