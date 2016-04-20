به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان هفته بیست و هفتم در پانزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال را اعلام کرد که در بین آنها نام مهدی طارمی آقای گل لیگ برتر نیز دیده می شود. اسامی محرومان به شرح زیر است:

* مهدی طارمی – مهرداد کفشگری – پرسپولیس

* پروپچیچ – یعقوب کریمی – استقلال تهران

* میثم دورقی – استقلال خوزستان

* محسن یوسفی – پدیده مشهد

* سجاد مشکل پور – سایپا

* عزیز معبودی حقیقی – مجتبی احمدی(مدیر تیم) – ملوان بندرانزلی

* لوسیانو پریرا مندس – سپاهان اصفهان

* عباس بوعذرا – نفت تهران

* سعید آقایی – تراکتورسازی تبریز

* مهدی جعفر پور- سیاه جامگان مشهد