علی نصیریان برای نمایش فیلم «گاو» به جشنواره فیلم فجر آمد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس های فیلم «گاو» با حضورعلی نصیریان بازیگر این فیلم، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی، علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، سید رضا میرکریمی دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر، رضا کیانیان و جمعی از مسئولان این جشنواره امروز چهارشنبه اول اردیبهشت در پردیس چارسو و در محل کاخ جشنواره فیلم جهانی فجر افتتاح شد.

بعد از افتتاح نمایشگاه عکس، مخاطبان و هنرمندان برای تماشای فیلم «گاو» داخل سالن رفتند.

رضا کیانیان قبل از نمایش فیلم «گاو» گفت: «گاو» در تاریخ سینمای ایران فیلم بسیار مهمی است. در دهه ۵۰ یک اتفاق عظیم در سینمای ایران رخ داد و آن، تولد موج نو سینمای ایران است.

وی گفت: البته قبل از این چند فیلم ساخته شده بود که شاید بتوان سازندگان آنها را به عنوان پدران اصلی موج نو سینمای ایران محسوب کرد ولی جریان اصلی ما در سال های ۵۰ شروع شد. در این سال ها، کارگردان های زیادی یک باره در سینمای ایران متولد شدند. یکی از این کارگردانان که هنوز هم در سینما حضور دارد داریوش مهرجویی است.

رئیس کاخ سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر درباره ورود بازیگران تئاتر به سینما در این دهه عنوان کرد: قبل از موج نو سینمای ایران، سینمایی وجود داشت که در آن همه شخصیت ها تیپ های مشخصی بودند و شامل افراد خوب، بد، افراد متوسط و افراد عاشق بودند و با موج نو سینمای ایران شخصیت و معنایی چخوفی در این سینما شکفت. به این دلیل که کارگردانان آن دوره نمی توانستند با بازیگران قبلی کار کنند سراغ بازیگران تئاتر رفتند چون بازیگران آن دهه به صورت تیپیکال یک شخصیت را بازی می کردند.

وی اضافه کرد: بنابراین کارگردانان به سراغ بازیگران تئاتر رفتند که قدرت شخصیت پردازی داشته باشند. در فیلم گاو نیز از گروه بزرگی از بازیگران دعوت شد و آنها یک موقعیت را در این فیلم خلق کردند.

این بازیگر سینمای ایران با اشاره به بازیگران فیلم سینمایی «گاو» یادآور شد: امروز چند بازیگر این فیلم فوت کرده اند و چند نفر هم مریض هستند. ما برای آنها که فوت کرده اند آرزوی آرامش ابدی داریم و برای افرادی مثل عزت الله انتظامی که مریض هستند آرزوی سلامتی می کنیم البته بعضی از بازیگران این فیلم نیز هنوز سالم و شاداب هستند.

کیانیان با لم اشاره به آن دسته از بازیگرانی که هنوز سلامت هستند، گفت: یکی از این بازیگران که برایشان آرزوی سلامتی و شادابی داریم، علی نصیریان است و می خواهم قبل از اینکه او را به صحنه می کنم برای یکی از بزرگترین کارگردانان جهان و ایران آرزوی سلامتی کنیم، برای عباس کیارستمی که سینمای ما و سینمای جهان به او مدیون است.

وی در پایان سخنان خود درباره نسخه نمایش داده شده در کاخ جشنواره فیلم فجر توضیح داد: این نسخه در فیلمخانه ملی ایران بازسازی شده است.

در ادامه این مراسم، علی نصیریان روی سن آمد و درباره نقش خود در فیلم «گاو» بیان کرد: من در این فیلم نقش مش اسلام را بازی می کنم. وقتی ما می خواستیم این فیلم را شروع کنیم کار تئاتر می کردیم و تاکنون در سینما نقشی ایفا نکرده بودیم. این فیلم دوم مهرجویی بود و او تصمیم گرفت بعد از فیلم «الماس ۳۳» به پشت صحنه تئاتر ما بیاید و از ما برای حضور در فیلم «گاو» دعوت کند.

وی با اشاره به ویژگی بازیگران در زمان ساخت فیلم هایی چون «گاو» یادآور شد: ما آن زمان جوان بودیم و دوست داشتیم در سینما کار کنیم و چیزی که آن زمان اهمیت داشت شور و هیجان ما بود. همه گروهی را هم که در این فیلم می بینید هیچ کدامشان قراردادی برای حضور در کار نبستند و همگی به خاطر دلمان برای بازی در این فیلم آمدیم.

این بازیگر سینمای ایران در پایان با اشاره به جوهره کار هنری عنوان کرد: جوهر کار همان انگیزه ای است که می تواند یک خلاقیت واقعی باشد که آدم ها از درون بروز می دهند و به خاطر پول یا شهرت کار نمی کنند ما هم در این فیلم بسیار دوستانه کنار هم جمع شدیم و کار کردیم.