هلاکت ۴۰ تکفیری در عملیات الکرمه/بمباران داعش در عراق با« B-۵۲»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین،سرهنگ خمیس بحر الحلبوسی فرمانده تیپ کرمه الفلوجه گفت: عملیات پاکسازی منطقه کرمه در نوزده کیلومتری شرق فلوجه که روز گذشته شروع شده است تاکنون به هلاکت بیش از ۴۰ داعشی منجر شده است.

وی با اشاره به وقفه موقت در این عملیات اعلام کرد: عملیات تا رسیدن نیروهای کمکی و تجهیزات نظامی بیشتر متوقف شده است و این عملیات طی ساعات آینده از سر گرفته خواهد شد تا مناطق الکرمه از داعش بازپس گرفته شود.

شایان ذکر است الکرمه شهری عراقی در غرب عراق در استان الانبار در شمال شرقی شهر فلوجه است که عشایر الحلابسه، الفلاحات، الجمیله، البو خلیفه و البوشهاب در آن ساکن هستند.الکرمه شهری بزرگ است که تعداد ساکنان آن ۲۶۶ هزار نفر و اقتصاد آن بر پایه کشاورزی است.این شهر در فاصله۱۶ کیلومتری فلوجه قرار دارد و مساحت آن بالغ بر هزار کیلومتر مربع است و به مرکز و حومه تقسیم شده است.الکرمه شهری است که نقش قوی در مقاومت علیه اشغالگران آمریکایی ایفا کرد.در فاصله سالهای بین ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ الکرمه کانون شدیدترین حملات به آمریکایی‌ها بود.

تلاش واشنگتن برای افتتاح پایگاه جدید در نینوا

یک مسئول مطلع عراقی که نامش را فاش نکرد از تلاش واشنگتن برای افتتاح پایگاه جدید در نینوا برای تسریع در عملیات آزاد سازی این استان از داعش خبر داد.

این مسئول عراقی مکان پایگاه جدید را اعلام نکرد اما احتمال می رود که این پایگاه در نزدیکی سنجار باشد.

این در حالی است که اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا قبلا اعلام کرده بود که پنتاگون ۲۰۰ نظامی دیگر به همراه بالگردهایی به عراق اعزام می کند.وی از موافقت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای افزایش تعداد نظامیان آمریکا از ۳۸۷۰ به ۴۷۸۰ خبر داده بود.

ضعف تسلیحاتی مانعی در روند آزاد سازی موصل

یک مسئول کُرد در مخمور ضمن تاکید بر نقش قوی نیروهای عراقی درآزاد سازی موصل از ضعف تسلیحاتی سخن گفت و اینکه عملیات آزاد سازی منطقه القیاره از چند هفته قبل متوقف شده است و نیروهای ویژه آزاد سازی نینوا ادوات زرهی و تانک ندارند.

به کارگیری بمب افکن های استراتژیک بی ۵۲ علیه داعش در عراق

استیون وارن سخنگوی ارتش آمریکا اعلام کرد: بمب افکن های استراتژیک بی ۵۲ برای اولین بار اهداف داعش را در عراق هدف قرار داده اند.

وی افزود: این بمب افکن ها که قبلا در ویتنام و افغانستان نیز به کار گرفته شده اند حملات دقیق با بمب های هوشمند انجام می دهند.یک انبار سلاح در شهری در ۶۰ کیلومتری جنوب موصل بمباران شده است.