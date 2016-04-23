به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا یوسفیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه خردادماه امسال نهاوند میزبان همایش بازآفرینی محلات و شهر نهاوند با حضور میهمانان کشوری و استانی است، گفت: در این همایش اساتید برتر کشوری و استانی حضور خواهند داشت.
وی با بیان اینکه امیدواریم این برنامه نتایج اجرایی و کاربری قابل استنادی داشته باشد و پروژههایی در همین خصوص کلید بزنیم، گفت: دانشجویانی که پروژه پایاننامه آنها مرتبط با حوزه شهری، اقتصاد و عمران شهر است، حمایت می شوند.
وی افزود: با توافقی که با فرماندار و شهرداری و معاونت راه و شهرسازی صورت گرفته، در صورت عملیاتی بودن برخی پروژههای پایاننامهها، آنها را در شهرستان اجرایی خواهیم کرد.
شهردار نهاوند با انتقاد بهاضافه شدن برخی روستاهای نهاوند به محدود شهری گفت: متأسفانه برخی روستاهایی که فاصله اندکی با شهر داشتند، بهتازگی به شهر ملحق شدهاند که در یکقدمی آنها خدمات شهری، مالیات و قیمتهای نجومی زمین و مسکن قرار دارد و آنطرف ماجرا هم شاهد روستایی الحاق شده به شهر با ساختوسازهای بدون مجوز، پروانه، عدم بهسازی و غیره هستیم.
شهردار نهاوند اظهار کرد: بافتهای فرسوده شهر و روستاهای تازه شهر شده گوشهای از توسعهنیافتگی و مشکلات در مدیریت شهری را رقم میزند.
وی بر تعریف یک قاعده خاص و استاندارد در نصب تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر تأکید کرد و گفت: اغتشاش بصری مانع انتقال آرامشی است که در مبلمان شهری به شهروند انتقال می یابد.
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