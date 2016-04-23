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۴ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۷:۴۱

شهردار نهاوند:

همایش «بازآفرینی محله های نهاوند» برگزار می‌شود

همایش «بازآفرینی محله های نهاوند» برگزار می‌شود

نهاوند- شهردار نهاوند از برگزاری همایش «بازآفرینی محله های نهاوند» با حضور مسئولین کشوری در خردادماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا یوسفیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه خردادماه امسال نهاوند میزبان همایش بازآفرینی محلات و شهر نهاوند با حضور میهمانان کشوری و استانی است، گفت: در این همایش اساتید برتر کشوری و استانی حضور خواهند داشت.

وی با بیان اینکه امیدواریم این برنامه نتایج اجرایی و کاربری قابل استنادی داشته باشد و پروژه‌هایی در همین خصوص کلید بزنیم، گفت: دانشجویانی که پروژه پایان‌نامه آن‌ها مرتبط با حوزه شهری، اقتصاد و عمران شهر است، حمایت می شوند.

وی افزود: با توافقی که با فرماندار و شهرداری و معاونت راه و شهرسازی صورت گرفته، در صورت عملیاتی بودن برخی پروژه‌های پایان‌نامه‌ها، آن‌ها را در شهرستان اجرایی خواهیم کرد.

شهردار نهاوند با انتقاد به‌اضافه شدن برخی روستاهای نهاوند به محدود شهری گفت: متأسفانه برخی روستاهایی که فاصله اندکی با شهر داشتند، به‌تازگی به شهر ملحق شده‌اند که در یک‌قدمی آن‌ها خدمات شهری، مالیات و قیمت‌های نجومی زمین و مسکن قرار دارد و آن‌طرف ماجرا هم شاهد روستایی الحاق شده به شهر با ساخت‌وسازهای بدون مجوز، پروانه، عدم بهسازی و غیره هستیم.

شهردار نهاوند اظهار کرد: بافت‌های فرسوده شهر و روستاهای تازه شهر شده گوشه‌ای از توسعه‌نیافتگی و مشکلات در مدیریت شهری را رقم می‌زند.

وی بر تعریف یک قاعده خاص و استاندارد در نصب تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر تأکید کرد و گفت: اغتشاش بصری مانع انتقال آرامشی است که در مبلمان شهری به شهروند انتقال می یابد.

کد مطلب 3605921

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