۳ تکلیف مجلس به معاونت علمی ریاست جمهوری برای مرجعیت علمی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، با تصویب ماده الحاقی ۲۹ از لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تکالیفی را برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای دستیابی به مرجعیت علمی کشور تعریف کردند.
بر اساس این ماده الحاقی، بهمنظور تحقق مرجعيت علمي، افزايش سهم پژوهشي از توليد ناخالص داخلي و مصرف بهينه منابع، گسترش حمايت از توسعه اقتصاد دانشبنيان و حمايت از نوآوري و پژوهشهاي مسألهمحور، معاونت علمي و فناوري رئيسجمهور موظف است اقدامات زير را انجام دهد:
۱- حمايت از توسعه و تجاريسازي فناوريهاي راهبردي و مورد نياز كشور در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور، ايجاد زيستبوم نوآوري در بخشهاي علمي كشور و تقويت ارتباط ميان مؤسسات آموزشعالي، پژوهشي و فناوري با بخشهاي صنعتي، اقتصادي و اجتماعي و تقويت زيرساختهاي نهادي مورد نياز براي اجراي اين مأموريت
۲- حمايت از ايجاد، توانمندسازي و توسعه شركتهاي دانشبنيان و تقويت فعاليتهاي تحقيق و توسعه بنگاههاي اقتصادي با هدف افزايش توليد، تحريك تقاضا و ارتقاي صادرات كالاها و خدمات دانشبنيان
۳- ايجاد نظام مديريت يكپارچه فناوري و نوآوري در دستگاههاي اجرائي، ارتقاي يادگيري فناوري در سطح ملي و تقويت توانمنديهاي فناورانه داخلي از طريق استفاده حداكثري از ظرفيت طرحهاي توسعهاي ملي، خريدهاي دولتي از خارج و فعاليت و سرمايهگذاري شركتهاي خارجي در داخل كشور
بر اساس تبصره این ماده، در راستاي اجرائيسازي اين مأموريت و شتابدهي به اقتصاد دانشبنيان در كشور، معاونت علمي و فناوري رئيسجمهور به اعضاي شوراي اقتصاد افزوده ميشود.
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