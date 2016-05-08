به گزارش خبرنگار مهر، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به کشاورزان سراسر کشور برای روزهای بیستم، بیست و یکم، بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و چهارم و بیست و پنجم اردی‌بهشت ماه به شرح ذیل، ارائه کرد.

استان‌های آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان

باغبانی

خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی در روز های چهارشنبه و پنج شنبه و در استان زنجان از روز چهارشنبه تا جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد و احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان آذربایجان شرقی در روز جمعه و در استان آذربایجان غربی در روز های سه شنبه و جمعه و در استان زنجان در روز سه شنبه و در استان اردبیل از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان زنجان در روز دوشنبه به دلیل وزش باد شدید

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

تغذیه بهینه باغات میوه با استفاده از کود های پر مصرف و ریز مغذی

مبارزه با آفت تریپس در باغات انگور

انجام عملیات هرس تکمیلی در باغات انگور

مبارزه با شته در مزارع سبزی

تسریع در کاشت زراعت های بهاره پیاز و سیب زمینی

مبارزه با بیماری مونیلیا لاکسا (پوسیدگی شکوفه ومیوه ها) در باغات دانه دار و هسته دار

زراعی:

اجرای عملیات حفظ رطوبت در اراضی آیش دیم با استفاده از گاو آهن پنجه غازی

اجرای عملیات وجین (مبارزه مکانیکی با علفهای هرز) در زراعتهای چغندر قند، یپاز و سیب زمینی

بازدید از مزارع گندم جهت بررسی تراکم دستجات تخم و پوره سن گندم

مبارزه با موش های مضر کشاورزی با استفاده از طعمه مسموم

مبارزه با علفهای هرز مزارع گندم و جو

آماده سازی بستر زراعت های بهاره

مصرف کود سرک (اوره) در زراعت های گندم، جو و کلزا

مبارزه با شته در مزارع کلزا

تسریع در کشت چغندرقند

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

احتیاط در چرای دام به علت بارش باران و صاعقه

زنبور داری:

محافظت از کندوها در برابر وزش باد و بارش های رگباری

انتقال کندو ها به داخل باغات با تنظیم دریچه به اندازه عبور و مرور یک زنبور

شیلات:

خاموش نمودن دستگاه های هوادهی در هنگام وقوع رعد برق

کنترل و جلوگیری از ورود آب گل آلود به مزارع پرورش ماهی

استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:

باغبانی:

خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان لرستان در روز پنج شنبه و در استان همدان در روز جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد و احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان های لرستان در روز های سه شنبه، چهارشنبه و جمعه و در کردستان از روز سه شنبه تا جمعه و در کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری از روز دوشنبه تا جمعه و در کهگیلویه و بویر احمد و همدان از روز دوشنبه تا پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

آبیاری به موقع و مرتب نهال های تازه کشت شده در باغات جدیدالاحداث

مبارزه با بیماری آتشک درختان میوه دانه دار(به وگلابی) در هنگام شکوفه در سه مرحله اول، وسط و آخر گلدهی

مرحله اول مبارزه با کرم سیب

مرحله دوم مبارزه با سفیدک حقیقی درختان انگور بعد از ریزش گلبرگ ها

مبارزه با بیماری شپشک آسیایی درختان میوه هسته دار

مصرف کودهای ریز مغذی در باغات میوه پس از تشکیل میوه و فندقی شدن آنها بر اساس نیاز و نتایج آزمون خاک

زراعی:

مبارزه با علفهای هرز و آفت سن گندم

پایش بیماری های قارچی در مزارع

مبارزه با زنگ گندم(جوش و تاول هاي زرد مايل به نارنجي روي برگ ها) در مزارع آلوده

اجرای عملیات حفظ رطوبت در اراضی آیش دیم با استفاده از گاو آهن پنجه غازی

مبارزه با شته ها و نيز سوسك هاي گرده خوار در مزارع كلزا و مبارزه با شته باغات پس از پايان دوره گلدهي

مراجعه به كارشناسان جهاد کشارزی در صورت شیوع بیماری برق زدگی نخود (علايم سوختگي با حاشيه پررنگ قهوه اي ياخاكستري روی ساقه های مزارع نخود)

مبارزه مكانيكي با علف هاي هرز مزارع چغندرقند

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر وزش باد و بارش های رگیاری

انتقال کندو ها به داخل باغات با تنظیم دریچه به اندازه عبور و مرور یک زنبور

استان های گیلان و مازندران:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان گیلان در روز دو شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان مازندران از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل بارش باران

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

الزامی بودن بستن قیم به نهال های جوان

حذف پاجوش، تنه جوش و علف های هرز پای درختان زیتون

انجام عمل پیوند در درختان زیتون با اولویت ارقام روغنی در منطقه رودبار

آبیاری مستمر درختان زیتون پیوند شده

مبارزه با راب و حلزون با استفاده از روش¬های مکانیکی، از بین بردن پناهگاه هاو پاشیدن طعمه مسموم

آماده سازی اراضی و کشت محصولات جالیزی

خودداری از برداشت چای با توجه به احتمال شدت بارندگی و افزایش رطوبت برگ سبز چای

کودپاشی باغات چای تا قبل از وقوع بارش ها

مبارزه مکانیکی و شیمیایی علیه کرم سفید ریشه در باغات مثمر و غیر مثمر

نوغان داری:

تامین دمای ۲۷ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۸۵ درصد در طول سن اول لاروی

خودداری از کاهش دمای شبانه (پایین¬تر از ۲۳ درجه سانتیگراد) در محل نگهداری تخم نوغان

زارعی:

کنترل دمای داخل تونل های پلاستیکی خزانه های برنج و هوادهی و تهویه آن به خصوص در ساعات گرم روز

انتقال نشای برنج به زمین اصلی

رها سازی زنبور تریکو دراما در خزانه و مزارع برنج

تعجیل در انجام لایروبی انهار درجه ۳ و ۴، زهکش¬ها و شخم اراضی شالیزاری و استفاده از کودهای پایه در هنگام شخم در فرصت زمانی باقیمانده

کنترل شیمیایی علف های هرز قبل از کاشت در مزارع پنبه، سویا و ذرت

آماده‌سازی و آب تخت اراضی شالیزاری

استفاده از کود سرک (کلروپتاسیم- اوره) در مزارع گندم، جو و سبزیجات

کنترل و هوادهی مناسب پوشش نایلونی خزانه‌های برنج به دلیل اختلاف دمایی شبانه روز

کاشت پنبه، سویا، ذرت، بادام زمینی و نشا برنج، سبزیجات و صیفی‌جات

آماده سازی اراضی و کشت محصولات بادام زمینی و گیاهان علوفه ای و سایر محصولات بهاره

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر وزش باد و بارش های رگباری

دام و طیور:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

شیلات :

استفاده از بچه ماهیان سوف و یا اردک ماهی به منظور مبارزه با ماهیان هرز در استخرهای پرورش ماهی

ضرورت ضد عفونی استخرها با آب نمک توسط آبزی پروران محترم قبل از رها سازی بچه ماهی ها

رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی‌های سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری‌ها

منابع طبیعی:

خودداری از تردد در مناطق کوهستانی و مرتفع در مواقع رعد و برق

خودداری از ورود زود هنگام دام به مراتع

استان گلستان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز دو شنبه تا شنبه به دلیل بارش پراکنده باران

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

کنترل عوامل بیماری زا با مشورت کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک های گیاهپزشکی با سموم توصیه شده در مزارع سیب زمینی، گوجه فرنگی و جالیز

مدیریت کف باغ و دفع علف های هرز جهت حذف کانون های تجمع آفات و بیماری ها

زراعی:

کشت سورگوم، ذرت و یونجه

سم پاشی مجدد توسط گندم کاران (نواحی کوهپایه) که مزارع آنها در مرحله خوشه دهی و گلدهی می باشد، جهت کنترل بیماری های قارچی در صورت نیاز و با مشورت کارشناسان حفظ نباتات

بازدید منظم از مزارع کلزا جهت تعیین زمان مناسب برداشت

مناسب ترین زمان برداشت کلزا هنگامی است که ۹۰ – ۸۵ درصد دانه ها رسیده و رطوبت بین ۱۵ – ۱۲ درصد باشد

آماده سازی بستر و کشت سویا در صورت مناسب بودن رطوبت

آماده سازی زمین و تسریع در کاشت پنبه به ویژه در شرق استان، جهت سبز یکنواخت بذر و ایجاد مزارع یکدست

کشت آفتابگردان در منلطق شمالی و دشت در صورت مناسب بودن رطوبت خاک

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر وزش باد و بارش های رگباری

استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

باغبانی:

خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استا ن تهران و البرز از روز دو شنبه تا چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده و احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی و از روز پنج شنبه تا شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و در استان مرکزی در روز پنج شنبه به دلیل بارش باران و در استان قزوین از روز سه شنبه تا پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و در استان سمنان در روزهای دوشنبه تا پنج شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

تنظیم شدت نور و تهویه در گلخانه ها با توجه افزایش ابرناکی جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای قارچی خصوص سفیدک داخلی

مدیریت کف باغ و دفع علف های هرز جهت حذف کانون های تجمع آفات و بیماری ها

استفاده از قیم برای نهال های تازه کشت شده با توجه به وزش باد

آماده سازی اراضی و کشت محصولات بهاره همچون سیب زمینی، پیاز و سبزی و صیفی جات

سمپاشی مناطق آلوده به آتشک پس از بارندگی ها

زراعی:

کود پاشی سرک مزارع گندم¬و جو

آماده سازی اراضی جهت کشت بهاره همچون ذرت وچغندر قند

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر وزش باد و بارش های رگباری

انتقال کندوهای زنبور عسل به باغات و مزارع

منابع طبیعی:

خودداری از تردد در مناطق کوهستانی و مرتفع در مواقع رعد و برق

استان های اصفهان و یزد :

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اصفهان در روز دوشنبه تا پنج شنبه به دلیل بارش باران یا وزش باد و در استان یزد در روز دوشنبه به دلیل وزش باد شدید و از روز سه شنبه تا پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها و اطمینان از استحکام گلخانه ها به دلیل وزش باد

آبشویی شته ها با آب خالص و با فشار سم پاش در ساعات خنک روز در باغات انار در صورت مشاهده طغیان آفت شته برروی برگ ها و گل های انار

مبارزه شیمیایی با آفت سن در باغات پسته در صورت مشاهده تاول های کوچک همراه با خروج صمغ از میوه های پسته و پژمردگی میوه

حذف و بریدن و سوزاندن شاخه های خشک ونیمه خشک درختان پسته و کف باغ جهت کنترل موثر سوسک های سرشاخه خوار پسته

مسدود کردن سوراخ های کرم خراط روی تنه و شاخه های اصلی درختان گردو با خمیر گل رس جهت جلوگیری از تکثیر کرم خراط یا لارو پروانه فری

تهویه و تنظیم دمای گلخانه ها تا حداقل ۱۷ درجه سلسیوس جهت کنترل سفیدک داخلی

مبارزه با نسل اول کرم خوشه خوارانگور، پس از مراجعه به کلینیک های گیاه پزشکی در شهرستان های اصفهان، نجف آباد، فلاورجان وبرخوار

خودداری از حذف علف های هرز بین ردیف های پسته به دلیل گرم شدن هوا و حجوم آفت سن برای تغذیه از درختان

زراعی:

آبیاری و در صورت نیاز دادن کود سرک در مزارع گندمی که در حال دانه بستن هستند

خودداری از آبیاری سنگین مزارع گندم وجوجهت جلوگیری ازخوابیدگی بوته ها(ورس)

پایش بیماری های قارچی در مزارع

آماده سازی اراضی جهت کشت بهاره همچون ذرت

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبور داری:

محافظت از کندوها در برابر وزش باد

انتقال کندوهای زنبور عسل به باغات و مزارع

منابع طبیعی:

خودداری از ورود دام به مراتع ییلاقی

استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های دو شنبه و سه شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد و از روز چهار شنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها و اطمینان از استحکام گلخانه ها به دلیل وزش باد

تهویه و تنظیم دمای گلخانه ها تا حداقل ۱۷ درجه سلسیوس جهت کنترل سفیدک داخلی

انتقال نهال صيفي جات (گوجه فرنگي) به مزارع همراه با ضدعفوني ريشه

مبارزه شيميايي جهت مقابله با لكه غربالي و آنتراكنوز و سفيدك سطحي در باغات آلوده

زراعی:

اقدامات لازم جهت كشت محصولات بهاره

كشت خزانه برنج

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر وزش باد و بارش های رگباری

منابع طبیعی:

خودداری از تردد در مناطق کوهستانی و مرتفع در مواقع رعد و برق

استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان جنوبی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز های پنج شنبه و جمعه به دلیل وزش باد و در استان کرمان در روز های سه شنبه تا چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان سیستان و بلوچستان در روز سه شنبه، پنج شنبه و جمعه به دلیل وزش باد و در روز چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

مدیریت کف باغ و دفع علف های هرز جهت حذف کانون های تجمع آفات و بیماری ها

استفاده از روش های غیرشیمیایی، مانند فرمون، تله نوری و سمبه زنی و هرس شاخه های آلوده جهت مبارزه با آفت کرم خراط

مبارزه با آفت کرم سیب

استاده از قیم در نهال های تازه غرس شده با توجه به وزش باد

برداشت گل محمدی در ساعات اولیه روز

مشاوره با کارشناسان حفظ نباتات با توجه به شرایط جوی و احتمال طغیان آفت پسیل مرکبات در مناطق کانونی واقع در شهرهای جنوبی کرمان

پایش آفات مانند کنه ها با توجه به افزایش درجه حرارت

زراعی:

مبارزه با علف هرز و بیماریهای قارچی مانند قارچ فوزاریوم در مزارع

برداشت به موقع کلزا در مناطق گرمسیری جهت کاهش ضایعات ریزش

آخرین مرحله کود سرک ازته همزمان با خوشه رفتن گندم و حتی الامکان استفاده از سولفات آمونیوم

امکان کشت ذرت دانه ای و علوفه ای در مناطق سردسیری و معتدل با توجه به رسیدن دمای هوا به حداقل ۱۵ درجه

استفاده از رقم مناسب هیبرید(دیرس، زودرس و متوسط رس) در مناطق سردسیر جهت جلوگیری از سرمای زودرس پائیزه با توجه به تاریخ کشت ذرت

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر وزش باد و بارش های رگباری

انتقال کندوهای زنبور عسل به باغات

استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان فارس در روز های دو شنبه و سه شنبه به دلیل وزش باد و از روز چهارشنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان بوشهر در روز های دوشنبه و چهار شنبه به دلیل وزش باد شدید و در روز سه شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید و در روز های پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان هرمزگان در روز های دوشنبه و سه شنبه به دلیل باد و گرد و خاک و از روز سه شنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها و اطمینان از استحکام گلخانه ها به دلیل وزش باد

تهویه و تنظیم دمای گلخانه ها تا حداقل ۱۷ درجه سلسیوس جهت کنترل سفیدک داخلی

مدیریت کف باغ و دفع علف های هرز جهت حذف کانون های تجمع آفات و بیماری ها

زراعی:

بازدید از مزارع با توجه به احتمال شیوع بیماری زنگ گندم، بیماری های قارچی و آفت سن

کود پاشی سرک و مبارزه با علف های هرز مزارع گندم¬و جو

دام داری و مرغداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر وزش باد و بارش های رگباری

انتقال کندوهای زنبور عسل به باغات

استان های ایلام و خوزستان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز دو شنبه به دلیل وزش باد و در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها و پایش بیماری های قارچی در گلخانه ها

مبارزه با آفات و بیماریهای باغات میوه

زراعی:

پایش بیماری های قارچی گندم

مبارزه با پوره سن در مزارع شمالی استان ایلام

مبارزه با زنگ گندم در مناطق شمالی استان ایلام

برداشت محصول کلزا، گندم و جو در مناطق گرمسیری و انتقال به مکان های سرپوشیده

استفاده از زنبور پارازیتوئید براكون جهت مبارزه با کرم ذرت بهاره

دام داری و مرغداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر وزش باد و بارش های رگباری

انتقال کندوهای زنبور عسل به باغات

ماشین آلات کشاورزی:

ضد عفونی کردن دستگاه کمباین جهت مقابله با انتشار امراض گندم