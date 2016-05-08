۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۷:۵۵

اتحادیه عرب اعلام کرد؛

بیش از ۲ میلیون کشته و زخمی در طول ۵ سال جنگ در سوریه

«احمد بن حلی» معاون دبیرکل اتحادیه عرب طی سخنانی اعلام کرد که طی ۵ سال جنگ در سوریه بیش از ۲ میلیون نفر در این کشور کشته و زخمی شده اند و بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار خسارت مالی وارد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «احمد بن حلی» معاون دبیرکل اتحادیه عرب طی سخنانی آماری را از خسارت های جانی و مالی وارده در سوریه ارائه داد.

بر اساس این گزارش احمد بن حلی در این زمینه تصریح کرد: طی ۵ سال جنگ در سوریه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کشته و زخمی شده اند. به علاوه ۲۶۰ میلیارد دلار نیز خسارت مالی به این کشور وارد شده است.

وی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: ۸۳/۳  درصد از مردم سوریه زیر خط فقر زندگی می کنند. همچنین ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمله ۶ میلیون کودک در سوریه نیازمند کمک های فوری هستند. وضعیت بهداشت، آموزش و خدمات رسانی نیز بحرانی است.

معاون دبیرکل اتحادیه عرب در خصوص بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز گفت: دیدگاهی مبنی بر کناره گیری بشار اسد وجود دارد و برخی دیگر می گویند که وی باید تا دوران انتقالی باقی بماند. همچنین برخی نیز از مردم سوریه حمایت می کنند و می گویند که جنگ کفایت می کند.

بن حلی در ادامه عنوان کرد: نظام بر بخشی از سوریه مسلط است که جزء مهم ترین شهرها هستند و ۷۰ درصد ساکنان سوریه را شامل می شوند.

وی در همین راستا افزود: جبهه النصره و گروه داعش نیز کنترل بخش های کوچکی از سوریه را در اختیار دارند.

معاون دبیرکل اتحادیه عرب گفت: بحران سوریه یک بحران عربی است و منطقه ای و جهانی نمی باشد.

