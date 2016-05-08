بیش از ۲ میلیون کشته و زخمی در طول ۵ سال جنگ در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «احمد بن حلی» معاون دبیرکل اتحادیه عرب طی سخنانی آماری را از خسارت های جانی و مالی وارده در سوریه ارائه داد.

بر اساس این گزارش احمد بن حلی در این زمینه تصریح کرد: طی ۵ سال جنگ در سوریه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کشته و زخمی شده اند. به علاوه ۲۶۰ میلیارد دلار نیز خسارت مالی به این کشور وارد شده است.

وی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: ۸۳/۳ درصد از مردم سوریه زیر خط فقر زندگی می کنند. همچنین ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمله ۶ میلیون کودک در سوریه نیازمند کمک های فوری هستند. وضعیت بهداشت، آموزش و خدمات رسانی نیز بحرانی است.

معاون دبیرکل اتحادیه عرب در خصوص بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز گفت: دیدگاهی مبنی بر کناره گیری بشار اسد وجود دارد و برخی دیگر می گویند که وی باید تا دوران انتقالی باقی بماند. همچنین برخی نیز از مردم سوریه حمایت می کنند و می گویند که جنگ کفایت می کند.

بن حلی در ادامه عنوان کرد: نظام بر بخشی از سوریه مسلط است که جزء مهم ترین شهرها هستند و ۷۰ درصد ساکنان سوریه را شامل می شوند.

وی در همین راستا افزود: جبهه النصره و گروه داعش نیز کنترل بخش های کوچکی از سوریه را در اختیار دارند.

معاون دبیرکل اتحادیه عرب گفت: بحران سوریه یک بحران عربی است و منطقه ای و جهانی نمی باشد.