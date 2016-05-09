به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اکسپرس نیوز»، «پائولو جنتیلونی» وزیر امور خارجه ایتالیا در سفر اخیر خود به اسلام آباد و در دیدار با مقامات پاکستانی اعلام کرده است: ایتالیا از عضویت دائم هند در شورای امنیت سازمان ملل حمایت نمی کند. هند به دلیل اقدامات غیر مسئولانه صلاحیت عضویت دائم در شورای امنیت را ندارد.

وی در ادامه با اشاره به تلاشهای پاکستان در مبارزه با تروریسم این اقدامات را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ایتالیا می تواند از تجربیات پاکستان در مبارزه با تروریسم استفاده نماید.

وزیر خارجه ایتالیا بر گسترش و افزایش سطح همکاریهای دوجانبه اسلام آباد- رم تاکید کرد و گفت: باید سطح همکاریهای مشترک و دوجانبه بین دو کشور در تمام زمینه ها افزایش یابد.

لازم به ذکر است مقامات ایتالیایی در سفر «پرویز مشرف» رئیس جمهور اسبق پاکستان در سال ۲۰۰۴ به رم از طرح پاکستان برای افزایش اعضای شورای امنیت سازمان ملل حمایت کرده بودند.