فرانسه با بالاترین هشدار امنیتی به استقبال کن رفت/ آخرین تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شصت و نهمین دوره جشنواره فیلم کن در کشور فرانسه تحت تدابیر شدید امنیتی آماده می‌شود تا از ۱۱ می درهایش را روی مهمانان باز کند.

وزیر کشور فرانسه پیش از شروع این جشنواره مهم اروپایی، ابعاد توجه امنیتی به این جشنواره را مورد بازدید قرار داد.

برنارد کازانوو وزیر کشور فرانسه با ملاقات با پی‌یر لسکور رییس جشنواره فیلم کن و تیری فرمو، از میزان رعایت مسایل امنیتی پیش از شروع شصت و نهمین دوره این جشنواره اطمینان حاصل کرد.

وزیر کشور فرانسه در حالی راهی کن شد که این جشنواره امشب با جدیدترین فیلم وودی آلن کار خود را آغاز می‌کند.

در حالی که انتظار می‌رود حدود ۴۵ هزار نفر راهی کن شوند تا در این رویداد هنری که از ۱۱ تا ۲۲ ماه می برگزار می‌شود شرکت کنند، مقامات فرانسه با بالاترین ضریب هشیاری امنیتی و با بهره گرفتن از ۴۰۰ نیروی ویژه، حفاظت از این رویداد را برعهده گرفته‌اند. صدها پلیس و نیروی ویژه نیز از دیگر عوامل حفاظت از برگزاری امن این رویداد مهم سینمایی هستند.

فرانسه پس از حملات داعش که به کشته شدن ۱۳۰ نفر در ماه نوامبر در کنسرت باتاکلان پاریس منجر شد، تحت تدابیر شدید امنیتی است.

بالاترین امنیت برای بالاترین خطر

وزیر کشور فرانسه دیروز با شرکت در یک کنفرانس ویژه امنیتی با اعلام برنامه‌هایی که برای حفظ امنیت جشنواره فیلم کن اندیشیده شده اعلام کرد: من اینجا هستم تا تمام پروتکل‌های امنیتی را چک کنم. ما با خطری روبه رو هستیم که هرگز اینقدر بالا نبود.

کازانوو افزود: در برابر دشمنی ایستاده‌ایم که تلاش دارد در هر موقعیتی حمله کند و باید آماده باشیم تا در هر زمان در برابر آنها بایستیم.

در عین حال دیوید لیسنارد شهردار کن هشدار داد که پلیس، مردمی را که در خیابان در حال تردد هستند به صورت تصادفی تحت بازرسی قرار می‌دهد.

فرانسه در عین حال اعلام کرده برنامه‌هایی برای ادامه این حد از کنترل امنیتی برای برگزاری مسابقات یورو ۲۰۱۶ دارد که ماه آینده برگزار می‌شود.

سابقه حمله به کن در گذشته

در سال ۱۹۷۸ مقامات امنیتی یک حمله انفجاری را به جشنواره فیلم کن در حالی کشف کردند که بمبی کارگذاشته در صحنه کاخ جشنواره را یافتند.

در سال ۲۰۱۴ نیز دو مرد که سعی کرده بودند به زور وارد فرش قرمز شوند، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. گفته شده در سال ۲۰۱۳ نیز از هتل کارلتون یک جواهر ۱۰۳ میلیون یورویی سرقت شده بود و این درست زمانی اتفاق افتاد که فیلم کلاسیک «دستگیری دزد» آلفرد هیچکاک در حال نمایش بود. سال پیش نیز سارقانی که ۱۷.۵ میلیون یورو دزدی انجام داده بودند، موفق به فرار شدند.

بازیگر آمریکایی؛ ملکه امسال کن

«کافه سوسایتی» ساخته وودی آلن به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره، امشب آغازگر شصت و نهمین جشنواره فیلم کن خواهد بود. این فیلم با بازی کریستین استوارت درباره زوج جوانی است که در دهه ۱۹۳۰ در هالیوود عاشق می شوند. کریستن استوارت بازیگر آمریکایی امسال به دلیل بازی در فیلم افتتاحیه به عنوان «ملکه کن» معرفی شده است. او بازیگر فیلم «خریدار شخصی» ساخته اولیویه آسایاس نیز هست که سه شنبه ۱۷ ماه می در بخش رقابتی به نمایش درمی‌آید.

پرچم کن بالا رفت

بنر پوستر جشنواره نیز در حالی که آسمان ابری بود و بادی شدید می‌وزید بر فراز کاخ جشنواره آویزان شد تا نخستین نشانه اعلام آماده بودن شهری باشد که برای خوشامدگویی به کارگردان‌ها و ستارگان سینما و علاقه‌مندانشان حاضر می‌شود. این پوستر زرد رنگ تصویرگر بالا رفتن میشل پیکولی از پلکان ویلا مالاپارته در کاپری به عنوان صحنه یکی از فیلم‌های ژان لوک گدار با عنوان «تحقیر» است.

ادوارد وینتروپ رییس بخش دو هفته با کارگردان‌ها جشنواره کن نیز گفت که از روی ضرورت و نه انتخاب، مجبور شد ۱۷ ساعت از برنامه این بخش بکاهد و نمایش چهار فیلم را در برنامه روز قرار دهد.

کن تحت نظرترین شهر فرانسه

به گفته شهردار، وجود بیش از ۵۰۰ دوربین در خیابان‌ها این شهر را به تحت نظرترین شهر فرانسه بدل کرده است. به گفته وی، همه این نظارت شامل حال مهمانی‌ها، برنامه‌ها و گردهمایی‌ها نیز می‌شود. وی گفت: برپایی هر نوع مهمانی مجاز است، اما امنیت آن باید توسط پلیس حفظ شود.

پلیس فرانسه ماه گذشته یک برنامه تمرین امنیتی را در کاخ جشنواره اجرا کرده بود و این همان محلی است که فیلم‌ها در آنجا به نمایش درمی‌آ‌یند.