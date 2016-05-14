راهب بودایی در بنگلادش با ضربات چاقو از پای درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، رسانه های بنگلادشی اعلام کردند: راهب ۷۵ ساله بودایی در شهر «بندربن» در ۳۳۰ کیلو متری از «داکا» پایتخت بنگلادش با ضربات چاقو از پای درآمد.

این راهب بودایی در معبدی در یکی از روستاهای شهر «بندربن» به قتل رسیده است. به گزارش پلیس چهار تا پنج نفر در قتل این راهب بودایی دست داشته اند.

در سه سال گذشته ۲۰ نفر در بنگلادش بدست تروریست های القاعده و داعش کشته شده اند. لازم به ذکر است هفته پیش نیز دولت بنگلادش «مطیع الرحمان نظامی» رهبر جماعت اسلامی را به اتهام دست داشتن در کشتار هندوها در جنگ سال ۱۹۷۱ میلادی اعدام کرد. پس از وقوع جنگ سال ۱۹۷۱ بنگلادش از پاکستان جدا شد و اعلام استقلال کرد.

علاوه بر این دولت بنگلادش در ماههای گذشته چهار تن دیگر از رهبران جماعت اسلامی را نیز به جرم دست داشتن در کشتار سال ۱۹۷۱ به دار آویخته است. پلیس این کشور تعدادی از معترضین به اعدام مطیع الرحمان را بازداشت کرده است.