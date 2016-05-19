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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۵۱

همزمان با هفته میراث فرهنگی؛

نمایشگاه عکس «گیلان و میراث ماندگار» در رشت گشایش یافت

نمایشگاه عکس «گیلان و میراث ماندگار» در رشت گشایش یافت

رشت- نمایشگاه عکس«گیلان و میراث ماندگار» با نمایش بیش از ۵۰ عکس از جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی گیلان در رشت گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس «گیلان و میراث ماندگار» همزمان با هفته میراث فرهنگی، صبح پنج شنبه در «هتل ایران» رشت آغاز به کار کرد.

در مراسم گشایش این نمایشگاه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان هدف از برگزاری این نمایشگاه را نگاهی هنرمندانه به میراث فرهنگی خواند و گفت: بدون شک ابزار هنر و مشارکت مردمی نقش بسیار مهمی در حفظ و حراست از میراث فرهنگی به ویژه اماکن تاریخی دارد.

رضا علیزاده آشکار سازی زوایای پنهان تاریخی، فرهنگی و هویتی گیلان را از مهمترین آثار برگزاری نمایشگاه هایی از این دست عنوان کرد و افزود: پرداختن به خرده فرهنگ های اصیل استان جز از طریق فعالیت های غنی فرهنگی امکان پذیر نبوده و اینگونه فعالیت ها زمینه را برای ارتباط و تعامل با افکار عمومی به ویژه نسل جوان فراهم می کند.

وی تصریح کرد: هنر، زبان گویای میراث فرهنگی بوده و نزدیکی معناداری با هم دارند و از سویی دیگر، زبان مطلوب برای برقراری ارتباط با اقشار مختلف مردم نیز به حساب می آید.

علیزاده ادامه داد: این قرابت معنایی فرصتی ویژه فراهم آورده تا بتوان از زبان هنر برای معرفی داشته های ارزشنمند تاریخی و سنتی نقاط مختلف گیلان بهره بگیریم.

نمایشگاه «گیلان و میراث ماندگار» از امروز به مدت یک هفته از ساعت ۹ صبح تا ۲۱ در هتل ایران واقع در میدان شهرداری رشت آماده بازدید علاقه مندان است.

کد مطلب 3663099

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