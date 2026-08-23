به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماندیشی و بررسی چگونگی برگزاری چهاردهمین جشنواره بینالمللی مد و لباس فجر، صبح امروز با حضور قادر آشنا، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، سید مهدی سیدیننیا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، محسن گرجی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس و محسن شریفی، مدیرکل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی برگزار شد. در این نشست موضوعات مرتبط با نحوه برگزاری جشنواره، ساختار دبیرخانه، تشکیل شورای سیاستگذاری، میزان بودجه، فراخوان جشنواره و چگونگی مشارکت بخشهای مختلف حوزه مد و لباس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
قادر آشنا، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، با اشاره به انتخاب استان اصفهان به عنوان میزبان چهاردهمین جشنواره بینالمللی مد و لباس فجر گفت: در دوره جدید و در دولت چهاردهم، سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر واگذاری و برونسپاری فعالیتها و استفاده از ظرفیت استانها استوار است. برای میزبانی این دوره از جشنواره، سه استان کاندید بودند که در نهایت اصفهان به عنوان میزبان انتخاب شد.
او، افزود: اصفهان از ظرفیت بخش خصوصی فعال، ریشههای فرهنگی و هنری و تجربه لازم برای برگزاری چنین رویداد مهمی برخوردار است و در این میان، حمایت و همراهی مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، که با رویکردی فعال و دغدغهمند نسبت به حوزه فرهنگ و هنر، بر بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی استان تأکید دارد، میتواند نقش مهمی در برگزاری شایسته این جشنواره ایفا کند. همراهی استانداری، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعههای فرهنگی، هنری و صنفی استان، در کنار ظرفیت بخش خصوصی، میتواند زمینه برگزاری رویدادی در شأن اصفهان و جایگاه بینالمللی جشنواره مد و لباس فجر را فراهم کند.
آشنا تأکید کرد: نگاه ما این است که جشنواره مد و لباس فجر به نحوی مطلوب و در شأن نام و جایگاه این جشنواره در استان اصفهان برگزار شود. در گام نخست باید دبیر جشنواره مشخص شود و پس از آن، شورای سیاستگذاری، بودجه، فراخوان و فرآیند اجرایی جشنواره با دقت و شفافیت تعیین و دنبال شود.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت استانها اظهار کرد: سیاست ما توجه ویژه به استانها و جلوگیری از تمرکز فعالیتهای فرهنگی و هنری در مرکز کشور است. بر همین اساس، شورای سیاستگذاری جشنواره نیز باید ترکیبی از مدیران و فعالان صنفی و تخصصی حوزه مد و لباس باشد و در آن از ظرفیت تولیدکنندگان، اصناف و گروههای مختلف فعال در صنعت پوشاک استفاده شود.
او، ادامه داد: در ترکیب شورای سیاستگذاری باید از نسل جدید در کنار افراد باتجربه و صاحبنظر استفاده شود تا ضمن بهرهگیری از نگاههای نو، تجربههای ارزشمند گذشته نیز مورد توجه قرار گیرد. همچنین مسائل مالی جشنواره باید به صورت شفاف مشخص و اطلاعرسانی شود.
آشنا، با اشاره به تجربه دوره گذشته جشنواره گفت: یکی از نقاط قوت جشنواره سال گذشته، انتخاب شعار «کشف ایران» بود که ظرفیتهای فرهنگی و هویتی کشور را مورد توجه قرار داد. با این حال، جشنواره گذشته از نظر شمولیت با کاستیهایی مواجه بود و در کنار حضور فعال نسل جوان، توجه کافی به نسلهای باتجربه، متخصصان و پیشکسوتان این حوزه صورت نگرفت.
او، افزود: در دوره گذشته، وجه هنری بر وجه بصری و جنبهای که میتوانست برای عموم جامعه قابل فهم و ارتباطپذیر باشد، غلبه داشت. در این دوره باید به نظر مردم و ذائقه جامعه توجه بیشتری شود و زمینهای فراهم شود تا آثار هنری، فرهنگی و اجتماعی در کنار یکدیگر و با رویکردی فراگیر ارائه شوند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور همچنین بر ضرورت توجه به برگزاری کارگاههای آموزشی در حاشیه جشنواره تأکید کرد و گفت: برگزاری کارگاههای آموزشی میتواند به انتقال تجربه، ارتقای دانش و ایجاد ارتباط میان نسلهای مختلف فعال در حوزه مد و لباس کمک کند و باید در طراحی جشنواره مورد توجه ویژه قرار گیرد.
در این نشست همچنین بر استفاده از ظرفیتهای تخصصی و اجرایی استان اصفهان، حمایت و همراهی مدیریت استان، مشارکت فعال بخش خصوصی و اصناف و برنامهریزی دقیق برای برگزاری هرچه مطلوبتر چهاردهمین جشنواره بینالمللی مد و لباس فجر تأکید شد.
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