به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بحرانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: در مجموع ۷۵ پروژه در بخش کشاورزی استان برای هفته دولت پیشبینی شده است که از این تعداد، ۷۲ پروژه آماده بهرهبرداری و سه پروژه نیز آماده کلنگزنی و آغاز عملیات اجرایی است.
وی افزود: سه پروژه کلنگزنی شامل احداث و بهسازی کانالهای آبیاری، احداث گلخانه صیفی و سبزیجات در بخش کاکی شهرستان دشتی و اجرای طرح پرورش پرندگان زینتی در شهرستان دیلم است که عملیات اجرایی آنها در شهرستانهای مربوطه آغاز خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر ادامه داد: پروژههای آماده بهرهبرداری سازمان جهاد کشاورزی در بخشهای مختلف شامل ۱۴ پروژه در حوزه آب و خاک، چهار پروژه در بخش باغبانی و گلخانهای، هفت پروژه در حوزه دام و طیور و ۱۱ پروژه در بخش صنایع کشاورزی و شهرکهای کشاورزی است.
بحرانی بیان کرد: علاوه بر این، از مجموع پروژههای ادارات تابعه بخش کشاورزی استان، ۲۳ پروژه در حوزه شیلات و ۱۰ پروژه در حوزه منابع طبیعی آماده افتتاح و بهرهبرداری شده است.
توزیع پروژهها در شهرستانها
وی با اشاره به توزیع پروژهها در شهرستانهای استان گفت: دشتستان با ۲۲ پروژه، گناوه با ۱۹ پروژه، تنگستان با ۱۳ پروژه، دشتی با هشت پروژه، دیلم با چهار پروژه، بوشهر با چهار پروژه، جم با دو پروژه، دیر با دو پروژه و کنگان یک پروژه در اجرای طرحهای هفته دولت مشارکت دارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر خاطرنشان کرد: اجرای این پروژهها زمینه بهرهمندی هزار و ۷۸۱ خانوار را فراهم میکند و با ایجاد ۲ هزار و ۶۷۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم، گامی مؤثر در مسیر رونق تولید، توسعه اشتغال، افزایش بهرهوری و تقویت زیرساختهای بخش کشاورزی استان به شمار میرود.
بحرانی با اشاره به محورهای مهم پروژههای هفته دولت گفت: توسعه زیرساختهای آب و خاک، گسترش گلخانهها، تقویت بخش دام و طیور، توسعه صنایع کشاورزی، حمایت از فعالیتهای شیلاتی و حفاظت و بهرهبرداری اصولی از منابع طبیعی از مهمترین محورهای طرحهای قابل بهرهبرداری و اجرایی بخش کشاورزی استان بوشهر است.
وی تأکید کرد: توسعه این طرحها علاوه بر افزایش ظرفیتهای تولیدی استان، نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار، تقویت زنجیرههای تولید و تحقق اهداف بخش کشاورزی و امنیت غذایی ایفا خواهد کرد.
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