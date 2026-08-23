حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای هواشناسی نشان می دهد که در ساعاتی از بعدازظهر امروز (یکشنبه) تا اوایل شب، با رشد ابر در برخی نقاط استان (بهویژه نوار شرقی و ارتفاعات) احتمال وقوع ناپایداری های موقت جوی به صورت وزش تندباد لحظهای، گردوخاک، رگبار پراکنده باران و رعد و برق دور از انتظار نیست،ضمن این که تا روز پنجشنبه هفته جاری، سواحل استان در اغلب ساعات به نسبت آرام پیشبینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: دمای بیشینه هوا نیز در این هفته در سطح استان (بویژه مناطق غیر ساحلی) از مقادیر بالایی برخوردار است.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و امروز تا اوایل شب در برخی نقاط شرقی و جنوبی استان با احتمال وقوع ناپایداری های موقت جوی، فردا در پاره ای نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در مناطق شرقی در هنگام تندباد بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.
وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و در فراساحل شمالی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
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