به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد صبح یکشنبه با گرامیداشت هفته دولت و تبریک روز پزشک، شرایط خاص استان در ماههای اخیر و قرارگیری در خط مقدم جنگهای مختلف را یادآور شد و اظهار کرد: با وجود تمام فشارهای تحمیلی و آسیبهای وارده که در مواردی از پایتخت نیز فراتر بوده است، استان اصفهان موفق شد با مدیریت بحران و همافزایی دستگاههای اجرایی، رتبه نخست را در بیش از ۵۰ شاخص عملکردی کسب کند.
استاندار اصفهان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه بازسازی منازل آسیبدیده، تصریح کرد: بدون تخصیص اعتبارات ملی و تنها با بهرهگیری از توان خیرین، همکاری بنیاد مسکن و شهرداری، ۹۶ درصد منازل بازسازی شدهاند و جلسات تخصصی برای گرهگشایی از مشکلات ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ واحد صنعتی آسیبدیده بهصورت مستمر در حال برگزاری است تا چرخه تولید در استان متوقف نشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژههای پیشران و فناورانه استان پرداخت و افزود: اصفهان در حوزه انرژی خورشیدی با کلید خوردن پروژه کمنظیر ۵۰۰۰ مگاواتی در سطح جهان و همچنین در عرصه هوش مصنوعی، پرچمدار کشور است. جمالینژاد با تأکید بر اینکه پروژههای عمرانی کلان نظیر نهضت ملی مسکن، رینگ چهارم و طرحهای نیمهتمام با پایش دقیق و زمانبندی مشخص پیش میروند، افزود با وجود شرایط سخت، وضعیت گردشگری استان مطلوب بوده و زایندهرود تا ۱۵ شهریور جاری است که امیدواریم این جریان در نیمه دوم سال نیز استمرار یابد.
استاندار اصفهان با تبیین ضرورت حضور جدی در جنگ اقتصادی و فرهنگی، از فعالسازی قرارگاه اقتصادی استان برای تنظیم بازار و مقابله با فشارهای معیشتی خبر داد و از شهرداری و شورای شهر خواست تا نقشآفرینی مؤثرتری در این حوزه داشته باشند.
وی ایجاد قرارگاه فرهنگی و شناختی را برای همافزایی در موضوعاتی نظیر سبک زندگی، حجاب و عفاف یک ضرورت اجتنابناپذیر دانست و خاطرنشان کرد: اصفهان باید در این زمینهها الگوی تمامعیار برای ۲۷ شهرستان دیگر استان باشد.
جمالینژاد با خطاب قرار دادن اعضای شورا و مدیریت شهری در خصوص شایعات پیرامون انتخابات شوراهای اسلامی شهر، به آنها توصیه کرد که از دچار شدن به دوگانگی و بلاتکلیفی پرهیز کنند.
وی از اقدامات زیرساختی مدیریت شهری بهویژه در حوزه مترو تقدیر کرد و اطمینان داد که استانداری با تمام توان در کنار مدیریت شهری ایستاده تا مأموریتهای عمرانی و فرهنگی با قدرت به سرانجام برسد و اصفهان به معنای واقعی کلمه به یک شهر نمونه تبدیل شود.
نظر شما