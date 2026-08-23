بهره برداری از مخزن ۵ هزار مترمکعبی بهاباد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آبفا یزد، جلال علمدار گفت: با بهرهبرداری از این طرح، ظرفیت مخازن ذخیره آب شرب شهر بهاباد از ۸ هزار به ۱۳ هزار مترمکعب افزایش یافت و زمینه تأمین پایدار آب شرب جمعیت ۱۲ هزار نفری این شهر تقویت شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در مراسم بهرهبرداری از مخزن ۵ هزار مترمکعبی شهید محمدرضا خدادادی بهاباد که در آستانه هفته دولت و با حضور استاندار یزد، نماینده مردم شهرستان بهاباد در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه و فرماندار بهاباد و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، گفت: این پروژه با هدف ارتقای ظرفیت ذخیرهسازی و افزایش پایداری تأمین آب شرب شهر بهاباد اجرا شده است.
وی افزود: برای اجرای این طرح بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که علاوه بر احداث مخزن ۵ هزار مترمکعبی، شامل حفر یک حلقه چاه و اجرای ۲ هزار و ۵۰۰ متر خط انتقال آب نیز بوده است.
مدیرعامل شرکت آبفا استان یزد با اشاره به افزایش ظرفیت ذخیره آب بهاباد گفت: پیش از بهرهبرداری از این طرح، ظرفیت مخازن ذخیره آب شرب شهر بهاباد ۸ هزار مترمکعب بود که با ورود مخزن جدید به مدار بهرهبرداری، این ظرفیت به ۱۳ هزار مترمکعب افزایش یافته است.
علمدار خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت ذخیرهسازی آب، نقش مهمی در مدیریت نوسانات مصرف، پایداری شبکه و تأمین مطمئنتر آب شرب شهروندان دارد و این پروژه با هدف تقویت زیرساختهای آبرسانی و تأمین آب پایدار برای ۱۲ هزار نفر جمعیت شهر بهاباد به بهرهبرداری رسید.
وی ادامه داد: بهرهبرداری از این طرح در هفته دولت، نمونهای از اقدامات شرکت آب و فاضلاب استان یزد برای توسعه زیرساختهای تأمین، انتقال و ذخیرهسازی آب شرب و ارتقای سطح خدماترسانی به مردم استان است.
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