۲۱ مزرعه الگویی کشاورزی در استان بوشهر عملیاتی شد

شهریار مرشدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بررسی روند اجرای طرح‌های ملی با اشاره به پیشرفت مطلوب طرح شبکه ملی مزارع الگویی در استان، از عملیاتی شدن۲۱ مزرعه الگویی در سطح استان‌ خبر داد و گفت: این تعداد مزرعه، بخشی از مجموع ۳۴ مزرعه طرح شبکه ملی مزارع الگویی است که عملیات احداث آن‌ها از اردیبهشت‌ماه سال جاری در سطح استان‌ آغاز شده است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر بیان کرد: این مزارع با محوریت محصولات و ظرفیت‌های مهم کشاورزی استان، پرورش میگو، خرما و کنجد به‌عنوان پایلوت‌های آموزشی و ترویجی فعالیت می‌کنند و زمینه را برای آشنایی کشاورزان با روش‌های نوین تولید، افزایش بهره‌وری نهاده‌ها، مدیریت بهینه مصرف آب و ارتقای عملکرد محصولات فراهم می‌سازند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه طرح‌های مزارع الگویی در انتقال دانش فنی به بهره‌برداران، افزود: این مزارع به‌عنوان کانون‌های آموزشی و ترویجی در حال اجرا هستند و می‌توانند در افزایش بهره‌وری و تحقق جهش تولید در بخش کشاورزی تأثیر بسزایی داشته باشند.