  1. استانها
  2. بوشهر
۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹

۲۱ مزرعه الگویی کشاورزی در استان بوشهر عملیاتی شد

۲۱ مزرعه الگویی کشاورزی در استان بوشهر عملیاتی شد

بوشهر- مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر گفت: ۲۱ مزرعه الگویی کشاورزی از مجموع ۳۴ مزرعه‌ ملی الگویی در استان بوشهر عملیاتی شد.

شهریار مرشدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بررسی روند اجرای طرح‌های ملی با اشاره به پیشرفت مطلوب طرح شبکه ملی مزارع الگویی در استان، از عملیاتی شدن۲۱ مزرعه الگویی در سطح استان‌ خبر داد و گفت: این تعداد مزرعه، بخشی از مجموع ۳۴ مزرعه طرح شبکه ملی مزارع الگویی است که عملیات احداث آن‌ها از اردیبهشت‌ماه سال جاری در سطح استان‌ آغاز شده است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر بیان کرد: این مزارع با محوریت محصولات و ظرفیت‌های مهم کشاورزی استان، پرورش میگو، خرما و کنجد به‌عنوان پایلوت‌های آموزشی و ترویجی فعالیت می‌کنند و زمینه را برای آشنایی کشاورزان با روش‌های نوین تولید، افزایش بهره‌وری نهاده‌ها، مدیریت بهینه مصرف آب و ارتقای عملکرد محصولات فراهم می‌سازند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه طرح‌های مزارع الگویی در انتقال دانش فنی به بهره‌برداران، افزود: این مزارع به‌عنوان کانون‌های آموزشی و ترویجی در حال اجرا هستند و می‌توانند در افزایش بهره‌وری و تحقق جهش تولید در بخش کشاورزی تأثیر بسزایی داشته باشند.

کد مطلب 6924634

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها