کیوان مقدم طراح صحنه سینمای ایران که تجربه همکاری با اصغر فرهادی در فیلم هایی چون «شهر زیبا»، «جدایی نادر از سیمین» و همچنین فیلم «فروشنده» که به تازگی در جشنواره کن دو جایزه برده، داشته است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موفقیت و اعتبار فیلم «فروشنده» به کارگردانی اصغر فرهادی در سینمای دنیا، احساس فرهیختگی و احترام سینمای جهان را نسبت به سینمای ما فراهم تر کرد. همچنین موفقیت فیلم «فروشنده» در فستیوال «کن» باعث اعتبار بیشتر سینمای ما در همین فستیوال نیز شد.

وی با اشاره به اینکه بارها شیرینی این موفقیت را چشیده بودیم، بیان کرد: با توجه به جایگاه و استعداد اصغر فرهادی در این حرفه، موفقیت «فروشنده» بی شک مدیون نبوغ و درایت کارگردان و مولف این فیلم است.

طراح صحنه فیلم «دربند» تاکید کرد: فیلمنامه «فروشنده» آن قدر روان و سرراست بود که دیگر جایی برای عدم تمرکز نمی گذاشت. فیلم «فروشنده» اثری متفاوت، جذاب، ساده و در عین حال پیچیده و سخت بود و همین مسایل این فیلم را تبدیل به یک اثر جذاب و موشکافانه کرد.

وی ادامه داد: از این فرصت استفاده می کنم و به گروه فیلم «فروشنده» از جمله گروه تولید و گروه هنری که بی شک با اسامی این همکاران به خوبی آشنا هستیم، تبریک می گویم.

مقدم در پایان گفت: اصغر فرهادی یک خط فکری مشخص و درستی را در ذهن خود دارد و بنابراین با توجه به همکاری هایی که با او در فیلم هایی چون «شهر زیبا» و «جدایی نادر از سیمین» داشتم به خوبی با نوع کار و خواسته او آشنا هستم.

طراحی صحنه «فروشنده» به کارگردانی اصغر فرهادی، مورد توجه منتقدان هالیوود ریپورتر قرار گرفت و نقدهای مثبتی از آن منتشر شد.