پول خردمعضل تاکسی های ورامین/بازی دوسرباخت برای رانندگان ومسافران

خبرگزاری مهر، گروه استانها: تاکسی نقش مهمی را در حملونقل عمومی ایفا و روزانه تعداد زیادی از مردم برای جابجایی از این وسیله نقلیه استفاده میکنند.
ناوگان تاکسیرانی ورامین نیز از این قاعده مستثنی نیست و روزانه هزاران شهروند ورامینی توسط رانندگان تاکسی به پایتخت و نقاط مختلف منطقه برده میشوند.
بر اساس آمارهای ارائهشده، بیش از دو هزار تاکسی در شهر ورامین کار جابجایی مسافران و شهروندان را در خطوط مختلف تاکسی بر عهدهدارند و به همین خاطر، توجه ویژه به مشکلات و معضلات این حوزه، موردتوجه بسیاری از شهروندان است.
افزایش ۱۵ درصدی نرخ تاکسی در ورامین
هرساله تعیین نرخ کرایه تاکسیهای خطوط مختلف به بحثی داغ و جنجالی در شهرستانهای مختلف کشور تبدیل میشود و در این میان مسئولان میکوشند تا در این تعیین نرخ، حقوق مسافران و رانندگان تاکسی بهصورت توأمان رعایت شود.
شورای ترافیک شهرستان ورامین پس از برگزاری جلسات مختلف و ارائه پیشنهادهای دستگاههای گوناگون، افزایش ۱۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس را در این شهرستان به تصویب رساند و طی روزهای گذشته نیز نرخهای جدید حملونقل عمومی اعلام شد.
پول خرد به دغدغه شهروندان و مسافران تاکسی تبدیلشده است
در این میان تعیین نرخهای جدید تاکسی در ورامین، حاشیههایی را نیز به همراه داشت که یکی از مهمترین آنها، کمبود پول خرد در میان مسافران و رانندگان تاکسی است.
تعیین نرخهایی نظیر ۴۲۰۰، ۴۳۰۰، ۱۳۰۰ و غیره در خطوط مختلف تاکسی شهرستان ورامین سبب شده تا در بسیاری اوقات، عدم وجود پول خرد مشکلاتی را برای شهروندان و رانندگان تاکسی به وجود آورد.
جمعی از رانندگان تاکسی شهر ورامین در گفتوگو با خبرنگار مهر اعلام کردند که همواره به دنبال جمعآوری پول خرد هستند، چراکه عدم وجود پول خرد برای پس دادن باقیمانده کرایه تاکسی، مشکلات متعددی را به همراه دارد.
این رانندگان بیان داشتند که این موضوع را به مسئولان مربوطه انتقال دادهایم و امیدواریم نرخهایی برای تاکسی تعیین شود که مشکل پول خرد برای رانندگان و شهروندان مرتفع گردد.
تاکسیهای ورامین مجهز به دستگاه کارتخوان شوند
فاطمه احمدی یکی از شهروندان ورامینی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عدم وجود پول خرد در حملونقل عمومی ورامین به معضلی تبدیلشده است که باید از سوی مسئولان موردتوجه قرار گیرد.
وی افزود: در این میان، بیشتر شهروندان هستند که ضرر میکنند چراکه به دلیل عدم وجود پول خرد، مجبور هستند که از گرفتن باقیمانده کرایه صرفنظر کنند.
احمدی با اشاره به ضرورت دقت نظر بیشتر مسئولان در تعیین نرخ های کرایه تاکسی و اتوبوس در ورامین ادامه داد: در این زمینه باید دو نکته موردتوجه مسئولان قرار بگیرد و آن این است که شورای ترافیک باید با درک این موضوع، نرخهایی را برای حملونقل عمومی تعیین کند که استفاده از پول خرد به حداقل ممکن برسد.
وی با تأکید بر ضرورت مجهز شدن ناوگان تاکسیرانی ورامین به دستگاه های کارتخوان بیان داشت: از طرف دیگر باید تاکسی و حملونقل عمومی ورامین به دستگاههای کارتخوان مجهز شده تا بسیاری از مشکلات این حوزه مرتفع شود.
احمدی با اشاره به این نکته که امروز بسیاری از شهرهای ایران به سمت و سوی استفاده از تجهیزات مدرن در ناوگان تاکسیرانی خود حرکت کرده اند، گفت: امروز تاکسی های بسیاری از شهرهای ایران مجهز به تجهیزات مدرن شده و مشکلات موجود در اخذ کرایه را ندارند و باید این مهم مورد توجه مسئولان شهری قرار بگیرد.
رانندگان تاکسی باید تأمین کننده پول خرد باشند
نیکو نبی زاده یکی دیگر از شهروندان ورامینی نیز با اشاره به وجود معضل پول خرد در ناوگان تاکسیرانی ورامین یادآور شد: در بسیاری از مواقع به دلیل عدم وجود پول خرد نزد رانندگان و مسافران، باید یکی از دو طرف از باقی مانده پول خود صرفنظر کند.
وی ادامه داد: در حالی که وظیفه داشتن پول خرد به عهده رانندگان تاکسی است اما در برخی مواقع این شهروندان هستند که ملزم به ارائه پول خرد می شوند که این امر به هیچ عنوان زیبنده نیست.
وی بیان کرد: مسئولان باید در زمان تعیین نرخ حمل و نقل عمومی بویژه تاکسی که روزانه هزاران شهروند با آن سر و کار دارند، نهایت دقت را کرده تا چنین مشکلاتی پیش نیاید.
نرخ تاکسی های ورامین توسط شورای ترافیک تعیین می شود
حسین دهقان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که نرخ تاکسی و اتوبوس در شورای ترافیک شهرستان به تصویب می رسد، اظهار داشت: نرخ های کرایه تاکسی و اتوبوس با نظر شورای ترافیک شهرستان ورامین تعیین می شود.
وی افزود: در جلسه ای که با حضور مسئولان و اعضای این شورا برگزار شد، مقرر گردید تا نرخ کرایه اتوبوس و تاکسی، ۱۵ درصد افزایش پیدا کند.
دهقان در ادامه ارائه توضیحات بیشتر را به بررسی دقیق تر این موضوع ارجاع داد و مقررشد تا دلیل انتخاب نرخ های جدید تاکسی که مشکلاتی را در تأمین پول خرد برای شهروندان و رانندگان تاکسی به وجود آورده را اعلام کند.
خبرگزاری مهر با وجود گذشت چندین روز و انجام هماهنگی های لازم، همچنان منتظر اعلام نظر معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری ورامین است.
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