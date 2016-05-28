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۸ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۲۱

پنجمین دوسالانه مجسمه های شهری فراخوان داد

پنجمین دوسالانه مجسمه های شهری فراخوان داد

فراخوان پنجمین دوسالانه مجسمه های شهری تهران منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در فراخوان پنجمین دوسالانه مجسمه های شهری تهران آمده‌است: این دوسالانه با هدف توسعه، تثبیت و ارتقا هنر مجسمه‌سازی شهری در ایران پایه‌گذاری‌شده و برگزار می‌شود.

پنجمین دوسالانه مجسمه‌های شهری تهران با توجه به سوابق و تجارب گذشته، بر این باور است که تهران در جایگاه پایتخت ایران نیازمند آثاری است که بیش از وضعیت حاضر، نیازهای شهری مبتنی بر غنای فرهنگی ایران را مورد توجه قرار دهد. دوسالانه‌ی پنجم می‌کوشد به مجسمه‌هایی دست یابد که بر این اساس، بخشی از میراث همگانی کشور را بسازد. همچنین این دوسالانه، بر اهمیت ایده براساس ویژگی‌های مکانی در طراحی اثر تاکید می‌کند. دوسالانه پنجم درنظر دارد، سلسله نشست­های تخصصی با حضوراساتید و صاحب‌نظران به منظور ایجاد فرصت گفتگو در زمینه نقد، تحلیل و بررسی مجسمه‌سازی شهری برگزار کند.​

نمایشگاه این دوسالانه، سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵ گشایش خواهد یافت و تا روز یکشنبه ۵ دی ماه ۱۳۹۵ ادامه خواهد داشت.

علاقمندان می‌توانند برای مطالعه متن کامل فرخوان، به سایت www.zibasazi.ir و برای ثبت‌نام اولیه به سایت www.tehransculpture.com مراجعه کنند.

کد مطلب 3670110

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    نظرات

    • علیرضا یونس زاده حقیقی مجسمه ساز ۲۱:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
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      سلام بدینوسیله ازسازمان زیبا سازی شهرتهران دررابطه باساخت تندیس شهدا وبزرگان درزیبا سازی شهرتهران بزرگ تشکروقدردانی می نمایم .

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