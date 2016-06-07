به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات فاطمی کتاب «بلاغت، بدیع و بیان» را به قلم حسن انوری و یوسف عالی عباس‌آباد روانه بازار کتاب کرد.

این کتاب در بخش نخست از مطالب خود به معرفی «بدیع لفظی» و در فصل دوم به معرفی «بدیع معنوی» پرداخته و سعی کرده با تعریف اصول این دو مساله به موضوع بلاغت در زبان فارسی وارد و درباره آنها شرح و تفسیر ارائه کند.

کتاب در بخش سوم از خود قالب‌ها و اصطلاحات ادبی را به همراه‌ مثال‌هایی تعریف کرده است و در کنار آن نیز به ارائه توضیحات تفسیری در این زمینه پرداخته است.

فصل بعدی این کتاب نیز درباره علم بیان و شاخه‌هایی نظیر تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز است.

مولفان این کتاب به اذعان خود سعی داشته‌اند که متن حاضر را مطالبق با آخرین سرفصل‌های مصوب وزارت علوم و به صورتی کاربردی تالیف کنند تا اثر مورد توجه و استفاده قابل توجه دانشجویان و پژوهشگران قرار بگیرد.

این اثر همچنین در مقدمه خود از زبان مولفان به این مساله اشاره کرده است که علم بلاغت دارای شعب مختلفی است که در گذشته محل نزاع‌های ادبی و بیانی بسیاری بوده است و امروزه نیز در موارد مختلف مانند تحلیل شعر نو، داستان و عرفان محل برخورد آرا و رد و نقض است و لذا تمام فنون بدیع و فن بیان به صورت یکسان در حوزه بحث و نظریه پردازی قرار نمی‌گیرد.

این کتاب را نشر فاطمی با قیمت ۱۲۵۰۰ تومان منتشر کرده است.